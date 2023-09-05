Пирматов освобожден от должности председателя Нацбанка РК

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Астана. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - МЦРИАП подготовило дополнения в перечень экстренной медицинской, правоохранительной, пожарной, аварийной и других служб, соединение с которыми для пользователей услугами связи является бесплатным. Документ размещен на - МЦРИАП подготовило дополнения в перечень экстренной медицинской, правоохранительной, пожарной, аварийной и других служб, соединение с которыми для пользователей услугами связи является бесплатным. Документ размещен на сайте "Открытые НПА". Он доступен для публичного обсуждения до 18 сентября.





Единый перечень государственных экстренных служб планируется дополнить номером 111.





По этому номеру будут предоставляться бесплатные услуги связи всем казахстанцам информационно-справочного, организационного характера, а также психологической помощи, первичные консультации по всем вопросам, касающимся обеспечения законных прав граждан.





На этот номер могут обращаться дети и взрослые с сообщениями о семье, находящейся в трудной жизненной ситуации, о случаях семейно-бытового насилия, о нарушении прав детей, о том, что ребенок остался один на улице, в доме, машине или его жизни, здоровью угрожает опасность, совершается насилие и жестокое обращение и т.д.



