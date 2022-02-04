Сенат одобрил кандидатуру Пирматова на пост главы Нацбанка РК

Пирматов родился в 1972 году.
Окончил Новосибирский государственный университет, Казахстанский институт менеджмента экономики и прогнозирования, Atkinson Graduate School of Management, Willamette University (по программе MBA).
В 1994-1998 годы - финансовый директор СП "Алтын-Тас".
В 1998-1999 годы - директор департамента корпоративного финансирования "Минарет Групп Секьюритиз", директор по инвестициям AIG Silk Road Capital Management.
В 2002-2003 годы - финансовый директор компании "AES КиевОблЭнерго".
В 2003-2004 годы - коммерческий директор компании "AES Украина".
В 2004 году - заместитель генерального директора по экономике АО "Almaty Power Consolidated".
С 2005 по 2007 годы - руководитель управления проектного финансирования, управляющий директор - директор департамента инвестиционного банкинга АО "Народный Банк".
С 2007 по 2009 годы - вице-министр экономики и бюджетного планирования РК.
С марта по июль 2009 года - первый заместитель председателя правления АО "БТА Банк".
С 2009 по 2011 годы - вице-президент по экономике и финансам АО "НАК "Казатомпром".
С 2011 по 2015 годы - глава компании Cameco Kazakhstan.
С 2015 года по 2017 год - заместитель председателя Нацбанка РК.
С 2017 года по август 2021 года - председатель правления АО "Национальная атомная компания "Казатомпром".