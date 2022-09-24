Кандидаты в президенты получат по 10 млн тенге на агитацию

АСТАНА. 23 СЕНТЯБРЯ - В Центризбиркоме Казахстана озвучили примерную сумму, которую кандидаты в президенты получат для проведения агитационной кампании, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Мы формируем примерную смету расходов, которую сейчас защищаем в правительстве, делаем соответствующий расчет согласно всем расценкам, предложениям средств массовой информации. Кандидаты выступают по телевидению, на радио, размещаются в печатных СМИ, арендуют помещения и транспорт, поэтому предварительные расчеты у нас есть", - сообщила на заседании ЦИК член комиссии Сабила Мустафина.
По ее словам, решение правительства и Центризбиркома по этому вопросу еще не получено, но ориентировочно каждому кандидату будет выделено примерно 10 млн тенге.
Напомним, сегодня в Казахстане началось выдвижение кандидатов в президенты РК. Выборы состоятся 20 ноября. Согласно внесенным в Конституцию изменениям, президент будет выбираться один раз сроком на 7 лет.