Канцелярию премьер-министра РК возглавил Дархан Калетаев

Астана. 1 марта. Kazakhstan Today - Сегодня премьер-министр РК Аскар Мамин представил коллективу канцелярии премьер-министра РК нового руководителя - Дархана Калетаева, сообщается на официальном портале премьер-министра РК передает Kazakhstan Today.

Д. Калетаев родился в 1972 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет, Национальную Высшую школу государственного управления.

Трудовую деятельность начал в 1995 году. Работал в структуре администрации президента РК, министерств образования и культуры, информации и общественного согласия. В 2007–2008 годы занимал должность заместителя руководителя администрации президента, в 2008–2009 годы - первый заместитель председателя НДП "Нур Отан", в 2009–2016 годы - управляющий директор ФНБ "Самрук-Казына". В октябре 2016 года указом президента РК назначен депутатом сената парламента. С сентября 2017 года - член Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената парламента. С апреля 2018 года занимал должность министра общественного развития РК.

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