Карин поручил проработать вопросы более широкого использования госсимволов

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НУР-СУЛТАН. 15 АПРЕЛЯ - Под председательством государственного секретаря РК Ерлана Карина состоялось заседание Республиканской комиссии по вопросам государственных символов, геральдики ведомственных и иных, приравненных к ним наград, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе заседания с докладом об основных мероприятиях, приуроченных к 30-летию государственных символов РК, выступил министр культуры и спорта Даурен Абаев, который подробно остановился на организационно-подготовительных работах и запланированных культурно-массовых мероприятиях, сообщает пресс-служба Акорды.

Кроме того, о проводимой работе по пропаганде, применению и использованию государственных символов выступили акимы регионов, в частности Шымкента, Кызылординской и Актюбинской областей.

В свою очередь государственный секретарь отметил, что по поручению президента Касым-Жомарта Токаева в 2020 году были пересмотрены нормативные акты в сфере госсимволов в сторону либерализации. В этой связи он поручил дополнительно проработать вопросы более широкого использования государственных символов, в особенности государственного флага.

Председатель комиссии подчеркнул, что государственные символы обладают объединяющим потенциалом нашего общества и являются неотъемлемыми атрибутами государства, олицетворяющими его суверенитет и идентичность.

По итогам заседания госорганам дан ряд поручений, в том числе по качественному проведению общереспубликанских мероприятий, приуроченных к 30-летию государственных символов.