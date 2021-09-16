Каринова назначена первым вице-министром образования и науки

НУР-СУЛТАН. 15 СЕНТЯБРЯ - Шолпан Каринова назначена на должность первого вице-министра образования и науки Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Постановлением правительства РК Шолпан Каринова назначена на должность первого вице-министра образования и науки Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Шолпан Каринова родилась в 1972 году в Акмолинской области. Окончила Кокшетауский педагогический институт имени Ш. Уалиханова, Омский государственный педагогический университет.

Трудовую деятельность начала в 1994 году учителем сельской школы.

В 1998-1999 годы - учитель русского языка и литературы.

В 1999-2000 годы - учитель казахского языка в русских классах.

В 2000-2002 годы - заместитель директора по учебно-воспитательной работе.

В 2002-2003 годы - занималась преподавательской и переводческой деятельностью в Кокшетауском медицинском колледже.

В 2003-2004 годы - методист; исполняющая обязанности руководителя подразделения по учебной работе Отдела образования и спорта Тайыншинского района СКО.

В 2004-2005 годы- директор средней школы №5 Тайыншинского района СКО.

В 2005-2008 годы - занимала руководящие должности в Отделе образования Тайыншинского района СКО.

В 2008-2009 годы - руководитель структурного подразделения аппарата акима города Тайынша, СКО.





2009-2012 годы - заместитель начальника управления образования СКО.

В 2012-2013 годы - заместитель акима Петропавловска по социальной сфере.

В 2013-2017 годы - исполняющая обязанности руководителя; руководитель управления образования СКО.

В 2017-2018 годы - директор департамента дошкольного и среднего образования МОН РК.

В 2018-2019 годы - заместитель директора Центра педагогического мастерства "Назарбаев интеллектуальные школы".

С августа 2019 года по настоящее время являлась вице-министром образования и науки МОН РК.

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