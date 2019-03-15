Карту острых инфраструктурных и социальных вопросов регионов создали в Казахстане

Астана. 14 марта. Kazakhstan Today - В Акорде под председательством руководителя администрации президента Асета Исекешева прошло совещание по вопросам реализации госпрограмм и обеспечения исполнения поручений главы государства, передает Kazakhstan Today.

В ходе совещания Исекешев подчеркнул важность усиления контроля за полным и качественным исполнением поручений главы государства. Он сообщил, что для дальнейшей реализации задач послания президента народу Казахстана, государственных программ, Плана нации "100 конкретных шагов" будет внедрена система контроля и мониторинга, ориентированная на достижение конкретных результатов, сообщает пресс-служба Акорды.

Исекешев отметил, что деятельность государственных органов должна быть направлена на рост благосостояния, доходов и качества жизни населения.

"На основе регулярных социологических исследований и анализа разработана Карта острых инфраструктурных и социальных вопросов регионов страны, которая передана для дальнейшей работы в правительство и акимам", - сказал Исекешев.

Он подчеркнул, что важным условием эффективной деятельности государственных органов является открытость и активное взаимодействие с населением. В этой связи принят новый формат работы в регионах, который подразумевает проведение вместо ежегодной отчетной встречи регулярных встреч акимов с жителями всех районов, в том числе с организацией личного приема граждан. Также во всех районных и городских акиматах внедрят системы прямого взаимодействия и обратной связи с населением. Это позволит оперативно решать насущные вопросы населения и получать объективную информацию из регионов. Данная работа будет проводиться совместно с партией "Нур Отан" в рамках проекта "Халыкка комек", инициированного главой государства.

"Администрация президента будет и впредь уделять особое внимание действенному проведению социальной политики, обеспечению верховенства права и безопасности граждан, повышению качества государственных услуг, борьбе с коррупцией, повышению качества региональной инфраструктуры, в том числе в рамках проектов "Кутты мекен" и "Ауыл - ел бесiгi", а также активной реализации проектов в рамках программы "Рухани жангыру", - сказал Исекешев.

По его словам, изменятся принципы оценки работы руководителей местных и центральных государственных органов, которые включают в себя внедрение новой системы мониторинга и контроля эффективности реализации реформ и государственных программ. Этим будет заниматься создаваемый по поручению президента совместно с партией "Нур Отан" Центр оценки эффективности и мониторинга.

По итогам совещания структурным подразделениям Администрации президента поручено обеспечить качественное и своевременное исполнение поставленных задач.

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