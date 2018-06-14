Касымов обеспокоен ситуацией с распространением наркотиков через Интернет

Астана. 14 июня. Kazakhstan Today - Министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов обеспокоен нарастающей угрозой распространения наркотиков через Интернет, передает Kazakhstan Today.

"За весь прошлый год и начало текущего года выявлено более 4 тыс. наркопреступлений. Особую опасность представляет афганский героин, который поступает к нам транзитом через соседние страны и переправляется в Россию и Европу. По экспертным оценкам, до 10% от трафика оседает в транзитной стране, мы не исключение. Нарастает угроза от европейских синтетических наркотиков. Дилеры часто распространяют их через Интернет, где трафик непросто отследить", - сообщил Касымов на отчетной встрече с населением в Астане, пишет Kazpravda.kz

Кроме того, министр заявил, что осложняет ситуацию и собственная сырьевая база для производства наркотиков.

"Это конопля Чуйской долины. В южных регионах, особенно в Кызылординской области, часть населения увлеклась культивированием индийской конопли. За три года выявлено 154 плантации, изъято 215 тонн этой конопли", - заключил Касымов.

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