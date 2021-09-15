Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Борису Джонсону

НУР-СУЛТАН. 14 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстана направил телеграмму соболезнования премьер-министру Великобритании Борису Джонсону в связи с кончиной его матери Шарлотты Джонсон Уолл, передает KAZAKHSTAN TODAY.

От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю глубокие соболезнования и слова поддержки Вашему Превосходительству и все членам Вашей семьи в связи с этой невосполнимой утратой. Миссис Джонсон Уолл была выдающейся личностью, которая своими великолепными работами внесла значительный вклад в развитие и продвижение современного искусства в Соединенном Королевстве и за его пределами. Уверен, что теплые воспоминания о Вашей дорогой матери будут жить в сердцах и умах всех, кто знал ее", - говорится в телеграмме.

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