13.09.2023, 19:19 33756
Касым-Жомарт Токаев посетит Таджикистан
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 14-15 сентября посетит Таджикистан с рабочим визитом, сообщает пресс-служба главы государства.
Президент примет участие в V Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и заседании совета глав государств - учредителей Международного фонда спасения Арала.
Ожидается, что в рамках данного заседания будут рассмотрены вопросы деятельности МФСА за 30 лет его существования, в том числе процесс совершенствования его институциональной структуры и нормативно-правовой базы, а также широкий круг вопросов сотрудничества по дальнейшему улучшению водохозяйственной, экологической и социально-экономической обстановки в бассейне Аральского моря, информирует исполнительный комитет Международного фонда спасения Арала.
Ранее Токаев высказался о предотвращении экологической катастрофы в ЦА.
новости по теме
14.09.2023, 20:04 28171
В Казахстане завершились казахстанско-кыргызстанские учения "Боевое содружество - 2023"
Фото: gov.kz
Рассказать друзьям
Астана. 14 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане на полигоне "Сарышаган" прошла активная фаза учения войск противовоздушной обороны Казахстана и Кыргызстана с боевой стрельбой "Боевое содружество - 2023", сообщает пресс-служба Министерства обороны Казахстана.
В соответствии с замыслом учения были показаны боевые стрельбы расчетов войск ПВО и экипажей авиации Военно-воздушных сил СВО ВС РК по воздушным и наземным целям.
Противовоздушная операция по прикрытию административно-промышленных центров, объектов и группировок войск проводилась в рамках стратегической оборонительной операции Сил воздушной обороны ВС РК.
По сценарию совместного учения вооруженные силы условного государства стремятся дезорганизовать систему государственного и военного управления, ослабить оборонно-экономический потенциал и боевые возможности оборонительных группировок войск, а также завоевать превосходство в воздухе.
За совместными маневрами наблюдали министры обороны двух стран Руслан Жаксылыков и Бактыбек Бекболотов, а также члены Координационного комитета по вопросам ПВО государств - участников СНГ. Главам оборонных ведомств двух стран были продемонстрированы элементы проведения противовоздушной обороны объектов и группировок войск, находящихся на Сарышаганском направлении.
На площадках полигона были разыграны различные тактические эпизоды по организации совместного применения авиации и войск противовоздушной обороны - "Налет авиации противника", "Ведение воздушной разведки", "Поражение воздушного противника силами фронтовой авиации", "Воздушный бой", "Противовоздушный бой зенитных ракетных дивизионов средней дальности", "Уничтожение авиации противника", "Прикрытие группировки ПВО в ходе совершения маневра", "Действия расчета БПЛА коптерного типа по диверсионно-разведывательной группе противника", "Поражение передовых пунктов управления противника звеном вертолетов", "Поражение самолетов противника на взлетно-посадочной полосе аэродрома".
В ходе проведения противовоздушной операции по радиотехническим подразделениям противника точечные удары нанесли разведывательно-ударные БПЛА Wing Loong. Для воздушной разведки использовались беспилотные летательные аппараты "Шағала". Предназначенный для выполнения разведки беспилотник разработан ТОО "R&D Центр Казахстан инжиниринг" совместно с Национальным университетом обороны Республики Казахстан.
Массированный удар самолетов тактической авиации, крылатых ракет и средств высокоточного оружия противника на дальних подступах от обороняемых объектов отражали зенитные ракетные дивизионы С-300ПС. В стрельбах также были задействованы зенитные ракетные комплексы С-75, С-125, Бук-М2Э и ТОР-М2К. Поиск и обнаружение воздушных целей на учениях осуществлялись с помощью радиолокационной станции GM-403 "НУР", позволяющей обнаруживать цели и выдавать информацию в автоматическом режиме, что обеспечивает их уничтожение на дальней границе зоны поражения ЗРК. Станция "НУР", предназначенная для обнаружения воздушных целей, включая самолеты, БПЛА, ракеты, реактивные снаряды и минометные боеприпасы, производится в нашей стране.
В учении также приняли участие экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ, Су-27, вертолетов Ми-35, Ми-171Ш, Ми-17. Летчики отработали преодоление системы ПВО противника, ближний маневренный воздушный бой, уничтожение наземных целей, отражение массированного авиационного удара. В совместном учении были задействованы 1075 военнослужащих, более 200 единиц боевой и специальной техники, а также свыше 30 единиц летательных аппаратов. Финальным аккордом стало "уничтожение объектов аэродрома противника".
По окончании боевых стрельб министры осмотрели макеты мишеней, ЗРК С-125 "Печора" кыргызских вооруженных сил, ЗРК Бук-М2Э и ТОР-М2К. Ознакомились с работой выездных ремонтных групп в полевых условиях по восстановлению автомобильной техники.
Затем состоялось торжественное закрытие учения, в ходе которого главы оборонных ведомств наградили участников учения.
Ранее под руководством президента Республики Казахстан, верховного главнокомандующего Вооруженными силами Касым-Жомарта Токаева на учебном полигоне "Берег" состоялись стратегические командно-штабные военные учения "Батыл тойтарыс - 2023".
14.09.2023, 17:35 33641
Наталья Жумадильдаева назначена первым вице-министром просвещения
Ранее она возглавляла департамент дошкольного образования Минпросвещения
Фото: Пресс-служба правительства РК
Рассказать друзьям
Астана. 14 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Республики Казахстан Жумадильдаева Наталья назначена первым вице-министром просвещения, сообщили в пресс-службе кабмина.
Наталья Жумадильдаева в разные годы занимала руководящие должности в учреждениях образования. До 2021 года была депутатом мажилиса.
До назначения вице-министром возглавляла департамент дошкольного образования Министерства просвещения Республики Казахстан.
14.09.2023, 15:26 38711
Выборы акимов районов и городов областного значения пройдут 5 ноября
Рассказать друзьям
Астана. 14 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Выборы акимов районов и городов областного значения пройдут 5 ноября, сообщили в Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.
Как проинформировал председатель ЦИК Нурлан Абдиров, выборы пройдут в трех городах и 42 районах.
На основании решения маслихатов выборы пройдут в первое воскресенье ноября, то есть 5 ноября", - сказал глава ЦИК.
В свою очередь заместитель председателя ЦИК Константин Петров сообщил, что выдвижение кандидатов начнется с 16 сентября и продлится 20 дней, до 5 октября. После окончания регистрации кандидатов в 18.00 10 октября начнется предвыборная агитация, которая продлится на 00.00 4 ноября.
Кандидаты могут выдвигаться из членов политических партий, а также путем самовыдвижения.
Напомним, в своем послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев заявил о важности расширения прямого участия граждан в принятии решений на уровне местной исполнительной власти.
Уже больше двух лет граждане сами выбирают акимов сел, поселков и сельских округов. За это время были избраны три четверти акимов сельского уровня. Теперь нам предстоит апробировать выборность акимов районов и городов областного значения", - сказал глава государства.
14.09.2023, 14:58 39386
Сенаторы одобрили соглашение о совместном обеспечении войск ОДКБ
Соглашение принято в целях эффективного взаимодействия сторон
Рассказать друзьям
Астана. 14 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские сенаторы одобрили ратификацию соглашения о совместном материально-техническом и медицинском обеспечении войск Организации Договора о коллективной безопасности, сообщает пресс-служба верхней палаты.
Соглашение о совместном материально-техническом и медицинском обеспечении войск ОДКБ принято в целях эффективного взаимодействия сторон.
Рассмотренные сегодня законы направлены на урегулирование отдельных вопросов, касающихся деятельности Организации Договора о коллективной безопасности. В частности, была рассмотрена возможность применения миротворческого потенциала организации в рамках ООН. Кроме того, законы устанавливают правовые основы и условия взаимодействия государств-членов в сфере оказания правовой помощи, материально-технического и медицинского обеспечения. В целом считаем, что законы будут способствовать повышению эффективности задач организации по укреплению мира и стабильности", - подчеркнул председатель сената Маулен Ашимбаев, комментируя одобренные законы.
Целью соглашения является согласованная военно-техническая политика, направленная на обеспечение войск ОДКБ современными однотипными и (или) совместимыми образцами вооружения, военной и специальной техники, а также материальными средствами.
Задачей соглашения является обеспечение группировок войск ОДКБ вооружением, военной и специальной техникой, материальными средствами, которое будет осуществляться сторонами самостоятельно за счет собственных средств в соответствии с национальными законодательствами сторон", - следует из заключения сената.
14.09.2023, 14:24 41031
После пожара не получили ни одной пожарной машины - руководство "Семей орманы" обратилось за помощью к Федерации профсоюзов
Фото: instagram.com/glpr.semeyormany
Рассказать друзьям
Семей. 14 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Руководитель резервата "Семей орманы" Кайрат Хасенов в ходе рабочей поездки в Абайскую область обратился за поддержкой к председателю Федерации профсоюзов РК, сообщили в пресс-службе федерации.
Он попросил помощи в решении накопившихся проблем, которые усугубились вследствие крупнейшего на территории Казахстана летнего пожара в нескольких лесничествах "Семей орманы", когда в огне погибли 15 работников лесхозов.
Прошло четыре месяца после пожаров. Следствие продолжается. Но в "Семей орманы" до сих пор не получили обещанную технику, ни одной пожарной машины. После пожара мы неоднократно обращались в Министерство экологии и правительство. Вопросы до сих пор не решены. Надеемся, что Федерация профсоюзов окажет содействие", - сказал директор резервата.
По его словам, для тушения лесных пожаров в "Семей орманы" используется техника, давно отработавшая свой ресурс. Пожарные машины 1971 года выпуска сняты с производства 10 лет назад, но по сей день составляют половину автопарка лесничеств. С 2017 года предприятие ежегодно направляет соответствующие обращения в Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии по решению вопроса обновления устаревшей техники, но все они остаются без ответа.
С 2018 по 2023 годы планировался закуп пожарных автомобилей за счет собственных средств, путем государственных закупок. Однако ввиду нестабильности цен на рынке закупы не состоялись, а после нынешних пожаров приобретение техники и вовсе не представляется возможным", - сообщил Кайрат Хасенов.
Он добавил, что устаревшая и негодная для тушения пожаров техника - не единственная проблема работников "Семей орманы". С введением с 1 июля текущего года доплаты в размере 70% за работу, связанную с рисками угрозы причинения вреда здоровью и жизни и увеличением фонда оплаты труда, со второго полугодия работникам резервата необходимо более 702 миллионов дополнительных денежных средств. Таких денег у предприятия нет.
Экономия денежных средств от уменьшения объемов работ по "специфике 131" (оплата труда технического персонала) составила 118 миллионов 974 тысячи тенге. Эти деньги пошли на выплату надбавки за июль и август. На сентябрьскую выплату и до конца года денег нет", - рассказал директор резервата.
Как отметили представители филиалов "Семей орманы", низкая заработная плата, отсутствие возможности предоставления служебного жилья стали причиной другой не менее важной проблемы - текучести кадров и, как следствие, нехватки работников в лесхозах.
Председатель отраслевого профессионального союза работников лесного хозяйства и животного мира Кайрат Устемиров рассказал, что на уровне отрасли необходимо вносить изменения в отдельные приказы Министерства экологии.
В ходе встречи руководство и работники резервата передали главе ФПРК Сатыбалды Даулеталину перечень всех проблемных вопросов, требующих решения на республиканском уровне.
Глава федерации пообещал, что передаст все проблемные вопросы работников резервата социальным партнерам в Министерстве экологии и правительстве страны.
В то время как в мире используются последние цифровые разработки по предотвращению, мониторингу и тушению природных пожаров, начиная с патрулирования беспилотниками, использования робототехники в тушении возгораний, наши работники лесхозов идут тушить пожар лопатами. Ни противопожарной спецодежды, ни исправной современной пожарной техники, ни системы мониторинга. Почему эти вопросы до сих пор не решены уполномоченными органами? Однозначно копившиеся десятилетиями проблемы работников лесного хозяйства нужно срочно решать, причем решения должны приниматься системные. Федерация профсоюзов обратится с соответствующим запросом к правительству", - отметил Даулеталин.
Он подчеркнул, что вопросы безопасности труда и своевременной выплаты заработной платы должны быть первоочередными на каждом предприятии страны.
Утром, уходя на работу, человек должен вечером живым и здоровым вернуться домой, к семье. Работающий человек должен получать достойную заработную плату, способную обеспечить не только его ежедневные потребности, но и образование, оздоровление и саморазвитие", - подчеркнул Даулеталин.
До встречи с работниками лесничеств он посетил управление государственного лесного природного резервата "Семей орманы", где возложил цветы у мемориальной доски в память о погибших работниках.
Ранее в Минэкологии рассказали о состоянии техники в резервате "Семей орманы". По данным ведомства, степень изношенности техники составляет 80%. На нужды лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий понадобится 68,5 млрд тенге.
Напомним, 8 июня на территории Батпаевского лесничества области Абай возник пожар. Всего за сутки площадь возгорания увеличилась с 3 до 30 тысяч гектаров. Позже площадь пожара выросла еще в 2 раза и превысила 60 тысяч гектаров.
Из-за чрезвычайной ситуации в области был введен режим ЧС.
Во время пожара была потеряна связь с 14 работниками лесничеств. Все они погибли. Также в районе пожара 10 июня пропал тракторист. Тело пропавшего обнаружили 13 июня, он скончался от острой сердечной недостаточности.
Из-за пожара был уволен министр по ЧС Юрий Ильин.
Президент объявил 12 июня днем национального траура.
На встрече с пострадавшими глава государства назвал халатностью и непрофессионализмом реакцию МЧС и других ведомств на сообщение о возгорании. По его словам, министерство дало неправильный прогноз по масштабу бедствия. Родственники погибших лесников пожаловались Токаеву на отсутствие в лесничестве необходимого снаряжения и техники. Одна из женщин рассказала, что ее муж был вынужден поехать на службу на собственном автомобиле из-за постоянного отсутствия служебных машин и запчастей.
Позже в Генеральной прокуратуре РК заявили, что руководство "Семей орманы" подозревают в нарушении требований пожарной безопасности. Ранее в материале Energyprom сообщалось, что казахстанским службам пожаротушения нужно около 1,4 триллиона тенге, чтобы не повторилась трагедия "Семей орманы".
14.09.2023, 13:16 43861
Гибель солдата в Жамбылской области прокомментировал главный военный прокурор Казахстана
Фото: gov.kz
Рассказать друзьям
Астана. 14 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Главный военный прокурор Казахстана Дастан Сакенов прокомментировал дело о гибели солдата в Жамбылской области.
По его словам, по делу уже есть один осужденный. Это командир отделения, где служил солдат.
В августе этого года вынесли приговор. Суд оправдал его по статье о доведении до самоубийства, но признал виновным в вымогательстве и превышении должностных полномочий.
Материалы по факту доведения до самоубийства выделены в отдельное производство. Мы с приговором в этой части не согласны. Приговор будут обжаловать", - подчеркнул прокурор.
Он заверил журналистов, что никакого сексуального насилия в отношении погибшего солдата не было.
Выводы адвоката по результатам экспертизы не корректны", - отметил Сакенов.
Он отметил, что была экспертиза, где упоминалось обнаружение биоматериалов сослуживцев на теле и на одежде погибшего, однако последующие повторные экспертизы это не подтвердили.
Напомним, в августе 2022 года на погранзаставе "Шолдала" в Жамбылской области совершил суицид 18-летний солдат-срочник Бекбол Мираш. В его смерти обвинили командира отделения той же заставы, которому предъявлено обвинение в превышении власти, повлекшем тяжкие последствия. В то же время суд оправдал его по статье о доведении до самоубийства.
Не согласившись с результатами расследования, адвокат обвиняемого Сержан Пралиев выступил перед средствами массовой информации, заявил о том, что следствие проводилось с нарушениями, а также озвучил жуткие подробности трагедии. По его словам, судебно-медицинская экспертиза установила, что на нижнем белье и во рту погибшего солдата-срочника была обнаружена сперма. При этом в процессе расследования следователь отказался рассматривать версию сексуального насилия над военнослужащим.
В своих ходатайствах адвокат Пралиев требовал провести геномную экспертизу в отношении всех 74 солдат, находившихся в день совершения суицида на погранзаставе, чтобы установить, чьи ДНК были обнаружены на теле погибшего срочника. Однако ему было отказано.
На момент завершения уголовного дела такой тест был проведен лишь в отношении 38 военнослужащих. После выступления адвоката в СМИ о нарушениях, допущенных следствием, расследование дела, которое должно было оказаться в суде, было возобновлено.
В феврале в военной прокуратуре заявили, что сексуальное насилие над совершившим суицид военным не подтвердилось.
14.09.2023, 12:38 42456
Объявить ЧС в зерносеющих северных регионах страны призвал правительство сенатор
Рассказать друзьям
Астана. 14 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Объявить чрезвычайную ситуацию в зерносеющих северных регионах страны призвал правительство сенатор Гауез Нурмухамбетов.
В текущем году в Костанайской области с началом уборочных работ сложились крайне неблагоприятные погодные условия.
По словам сенатора, на всей территории Казахстана идут затяжные дожди. В августе по области выпало 81,4 мм осадков. Это в 2,5 раза больше средней нормы. На 13 сентября осадки уже превысили месячную норму в 2 раза, выпало 34,4 мм. На октябрь прогноз также неблагоприятный.
Неблагоприятные погодные условия сложились также в Северо-Казахстанской и Акмолинской областях.
На текущий период в Костанайской области обмолочено чуть более 1 млн гектаров зерновых, или 24% от уборочной площади. Из-за чрезмерных осадков началось прорастание зерна в колосе. Зерновые в настоящее время проросли на площади 550 тысяч га, или 17% от неубранной части посевов. В связи с затягиванием уборочных работ и недопущением массового прорастания зерна на посевах сельхозформирования вынуждены обмолачивать зерновые культуры, несмотря на повышенную влажность. В некоторых районах области имеются факты гибели урожая из-за града", - отметил депутат.
Часть посевов также уничтожена сайгаками.
Там урожайность после потравы составляет 1,5-2 центнера с гектара. Продолжающееся ухудшение погодных условий осложняет уборку, снижается качество зерна, большие объемы будут отнесены к неклассному фуражному зерну. Ситуацию усугубляют и низкие цены на сельхозпродукцию", - подчеркнул Нурмухамбетов.
Снижение качества, по его словам, ведет к снижению запаса семенного материала на следующий год.
Также остро стоит вопрос обеспечения хлебоприемных предприятий дизельным топливом на сушку зерна. От их бесперебойной работы зависит сохранность зерна, поступающего на элеватор с большой влажностью", - отметил депутат.
Для снижения последствий неблагоприятных погодных условий в уборочный период, максимального обеспечения сохранности урожая сельхозформирования Костанайской области поднимают следующие вопросы:
- выделить хлебоприемным предприятиям на сушку зерна 6,5 тысячи тонн дизельного топлива по ценам, установленным для сельхозтоваропроизводителей (250 тенге за 1 литр);
- продлить по заявкам сельхозтоваропроизводителей обязательства по программе кредитования весенних полевых и уборочных работ через аграрную кредитную корпорацию, продкорпорацию и "КазАгроФинанс" со сроком исполнения в текущем году, без применения штрафных санкций на 1 календарный год;
- зарезервировать до 2024 года 306 тыс. тонн зерна, находящихся не хлебоприемных элеваторах области:
- отменить НДС аграриям при закупе и ввозе импортных семян;
- для ускоренного ввоза и сушки зерна установить мораторий на требования по загрузке автотранспорта при перевозке продукции с полей на складские помещения хлебоприемников;
- возместить ущерб, причиненный сайгаками;
- организовать закуп максимального объема сельхозпродукции по приемлемым для сельхозпроиззводителей ценам через продкорпорацию;
- снять ограничения на экспорт подсолнечника, предусматривающие в настоящее время пошлину в размере 100 евро за 1 тонну, и т.д.
Сенатор обратился к правительству с просьбой оказать аграриям содействие по вышеперечисленным вопросам в кратчайшие сроки.
Напомним, в августе из-за нехватки поливной воды и угрозы потери урожая режим ЧС объявили в шести районах Жамбылской области. Пострадавшим от ЧС сельхозпроизводителям будут возмещать ущерб из бюджета.
14.09.2023, 11:46 47201
Все задолженности "Әскери құрылыс" будут погашены до конца года
Министерством обороны и вновь назначенным должностным лицом "Әскери құрылыс" проводится работа по погашению задолженности
Рассказать друзьям
Астана. 14 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Все задолженности "Әскери құрылыс" будут погашены до конца года. Об этом сообщил заместитель министра обороны Республики Казахстан Султан Камалетдинов.
Этот вопрос поднимается уже не один год. Действительно, по "Әскери құрылыс" с 2021 года идут эти разбирательства, возбуждено уголовное дело. Но я хочу отметить, что Министерством обороны и вновь назначенным должностным лицом "Әскери құрылыс" проводится работа по погашению этой задолженности, и до конца этого года все задолженности будут погашены", - сказал Султан Камалетдинов.
Как сообщалось ранее, в июле Антикоррупционная служба завершила досудебное расследование в отношении организованной преступной группы под руководством бывшего президента АО "Әскери құрылыс" Тажиденова и других.
К уголовной ответственности привлекаются 11 лиц, в их числе родные брат и племянник, а также подчиненные Тажиденова, ответственные за финансовую и корпоративную деятельность подконтрольных ему ТОО "Әскери құрылыс" и его филиала по городу Астане. Они подозреваются в хищении бюджетных средств в особо крупных размерах путем заключения фиктивных договоров с аффилированными компаниями на приобретение товаров и услуг, оказание безвозмездной финансовой помощи", - сообщили в Антикоре. Общая сумма ущерба составила 596 млн тенге.
Отмечается, что вследствие противоправных действий должностных лиц, которые сейчас привлечены к уголовной ответственности, финансовое состояние АО "Әскери құрылыс" значительно ухудшилось, в связи с чем образовалась кредиторская задолженность.
В Министерстве обороны Республики Казахстан сделали заявление по поводу досудебного расследования. В ведомстве отметили, что должностные лица Министерства обороны к хищениям так называемого ОПГ не причастны.
Читаемое
15.09.2023, 09:35Акимат Алматы опубликовал список ЖК, где не рекомендуется покупать жилье 15.09.2023, 10:482866В Атырау проводят расследование в отношении застройщиков, привлекших 650 млн тенге дольщиков 15.09.2023, 09:462146Робот Ameca удивился своему отражению в зеркале 15.09.2023, 10:281861Жители Шымкента осуждены на пять лет за реализацию поддельных банкнот евро 15.09.2023, 11:251576Прокурор запросил шесть лет для Боранбаева 08.09.2023, 16:17152841Сейсмотренировки пройдут по всему Казахстану 11 сентября 08.09.2023, 20:51145356В Алматы наградили заступившуюся за пенсионера в автобусе девушку 08.09.2023, 15:04129216Жители Петропавловска в выходные останутся без воды 09.09.2023, 18:48119371Авиарейсы в Тель-Авив запустили из Алматы 08.09.2023, 13:22106836Перерасчет пенсии сделают некоторым военнослужащим и полицейским в Казахстане 21.08.2023, 15:01523171Критерии оценки знаний учащихся изменили в Казахстане 18.08.2023, 11:21508196С 1 сентября в Казахстане увеличат размер стипендий 24.08.2023, 17:31493201Процесс аттестации педагогов усовершенствован в Казахстане - Бейсембаев 17.08.2023, 16:55466496В Казахстане с 1 сентября на 50% увеличится стипендия студентов колледжей 25.08.2023, 10:41435076Учебный год для школьников завершится 25 мая
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?