Фото: сайт akorda.kz

НУР-СУЛТАН. 25 ИЮНЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил журналистов с Днем работников средств массовой информации, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Поздравление опубликовано на официальном сайте главы государства - akorda.kz.

Президент также распорядился вручить премии и гранты и объявить благодарности представителям СМИ.

Уважаемые журналисты, работники средств массовой информации! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! Сфера информации играет важнейшую роль в формировании общественного мнения. Почетная обязанность каждого журналиста - верно служить своей стране, быть голосом своего народа. Вы самоотверженно отстаиваете интересы народа, отражаете надежды и чаяния людей. Вы служите вестниками созидания и добра, пропагандируете ценности государственности. Государство всегда уделяло особое внимание развитию информационного пространства. Постоянная поддержка оказывается талантливым журналистам - профессионалам своего дела. Традиционная премия президента в области СМИ - яркое тому представление. Несомненно, имена граждан, ставших лауреатами премии, будут вписаны в летопись казахской журналистики", - заявил глава государства.

В этом году ежегодная премия для лучших журналистов будет вручаться уже в двадцать пятый раз. Гранты и премии будут вручены по 8 номинациям, в числе которых - развитие отечественной тележурналистики, развитие печатных средств массовой информации, информационное освещение в интернет-пространстве и другие.

Касым-Жомарт Токаев также выразил мнение, что 1 октября следует объявить официальным Днем работников радио.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства