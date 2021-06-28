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Касым-Жомарт Токаев поздравил журналистов с Днем работников средств массовой информации

25.06.2021 12907
Касым-Жомарт Токаев поздравил журналистов с Днем работников средств массовой информации
Фото: сайт akorda.kz
НУР-СУЛТАН. 25 ИЮНЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил журналистов с Днем работников средств массовой информации, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Поздравление опубликовано на официальном сайте главы государства - akorda.kz. 
 
Президент также распорядился вручить премии и гранты и объявить благодарности представителям СМИ. 
 

Уважаемые журналисты, работники средств массовой информации! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! Сфера информации играет важнейшую роль в формировании общественного мнения. Почетная обязанность каждого журналиста - верно служить своей стране, быть голосом своего народа. Вы самоотверженно отстаиваете интересы народа, отражаете надежды и чаяния людей. Вы служите вестниками созидания и добра, пропагандируете ценности государственности. Государство всегда уделяло особое внимание развитию информационного пространства. Постоянная поддержка оказывается талантливым журналистам - профессионалам своего дела. Традиционная премия президента в области СМИ - яркое тому представление. Несомненно, имена граждан, ставших лауреатами премии, будут вписаны в летопись казахской журналистики", - заявил глава государства. 

 
В этом году ежегодная премия для лучших журналистов будет вручаться уже в двадцать пятый раз. Гранты и премии будут вручены по 8 номинациям, в числе которых - развитие отечественной тележурналистики, развитие печатных средств массовой информации, информационное освещение в интернет-пространстве и другие. 
 
Касым-Жомарт Токаев также выразил мнение, что 1 октября следует объявить официальным Днем работников радио.
 

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