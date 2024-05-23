Касым-Жомарт Токаев совершит визит в Сингапур

Фото: МО РК

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Алматы. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Достигшие высоких результатов в боевой и государственно-правовой подготовке шесть солдат срочной службы роты охраны Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи получили перед увольнением в запас сертификаты на бесплатное обучение в высших учебных заведениях, сообщает пресс-служба МО РК.





При этом три человека будут обучаться в этом институте, еще трое - в престижных гражданских вузах. Сертификаты были распределены в режиме онлайн посредством электронной платформы "Срочники 2.0", размещенной на сайте оборонного ведомства.





Согласно действующему регламенту командиры взводов ведут журналы боевой подготовки, где учитываются текущие оценки военнослужащего по всем предметам обучения и другие показатели службы. На их основе ежемесячно выводится рейтинг", - пояснил начальник военного института генерал-майор Кайрат Даутов.





На цифровой платформе "Срочники 2.0" зарегистрировано свыше сотни воинских частей Вооруженных сил, Национальной гвардии, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Службы государственной охраны и Пограничной службы КНБ.





Благодаря программе Министерства обороны я получил возможность поступить в высшее учебное заведение, о котором мечтал давно", - говорит обладатель гранта рядовой Игорь Жалыбин, поступивший в Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева.