Касымбек поручил жестко пресекать коррупционные факты

Необходимо активно бороться со всеми проявлениями коррупции, формировать нулевую терпимость у населения. Также поручаю ужесточить дисциплинарную ответственность за проступки, способствующие формированию коррупционных рисков", - цитирует Касымбека пресс-служба акима области.
Глава региона подчеркнул, что необходимо принимать жёсткие, соответствующие закону меры к тем, кто допустил коррупционные нарушения в сфере госзакупок.
В свою очередь, руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции Карагандинской области Денис Шакенов сообщил, что особое внимание департамент уделяет превентивной борьбе с коррупцией.
Мы активно занимаемся профилактической работой, направленной на искоренение условий и предпосылок, которые способствуют коррупционным проявлениям. Также проводим системную работу по противодействию коррупции. Это комплекс мер по исключению коррупционных рисков в деятельности госорганов, по антикоррупционному просвещению, вовлечению гражданского общества в антикоррупционное движение", - сказал он.
Шакенов напомнил, что сейчас в Карагандинской области успешно реализуют проект "Сарыарка - адалдык аланы". Его цель - снижение уровня бытовой коррупции, трансформация работы госорганов и формирование антикоррупционного поведения у жителей региона.
В рамках проекта "Интерактивная карта общественного контроля" 1084 государственные организации разместили информацию о своих бюджетах, траты которых жители могут наблюдать в режиме реального времени.
В школах и детских садах области для обучения используют специальные программы "Адал урпак" и "Адал бобек". Они помогают сформировать антикоррупционное мышление и сознание у детей и подростков.
Кроме этих проектов, изменить общественное сознание помогает и специальная мониторинговая группа (СМГ), которая уже стала связующим звеном между гражданским обществом и госаппаратом. Например, члены СМГ для прозрачности принимают участие в работе экзаменационной комиссии, которая оценивает практические навыки претендентов на получение водительского удостоверения.
На основании заказа Агентства по противодействию коррупции и при поддержке Программы развития ООН в Казахстане общественным фондом Transparency Kazakhstan проведено исследование "Мониторинг состояния коррупции в Казахстане" среди жителей и предпринимателей Карагандинской области.
Так, по мнению опрошенных жителей, инициаторами коррупционных сделок являются в основном сами граждане (73,5%), нередки случаи с участием работников госорганов и организаций (19,4%) и посредников (7,1%).
Чтобы снизить коррупционные риски, планируется запустить проект Open Karagandа. Будет создан фронт-офис, где горожане смогут быстро получать госуслуги. Здесь внедрят открытое обслуживание по принципу единого окна. Это минимизирует преграды для получения государственных услуг. Зал Open Karaganda будет расположен в здании акимата города.
Подобные фронт-офисы в рамках программы противодействия коррупции уже открывают в городах и районах Карагандинской области.
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