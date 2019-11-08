Касымбек поручил жестко пресекать коррупционные факты

Караганда. 7 ноября. Kazakhstan Today - Аким Карагандинской области Женис Касымбек призвал жёстко пресекать факты злоупотребления должностными полномочиями. На заседании комиссии по противодействию коррупции он дал поручения по усилению антикоррупционных мер, передает Kazakhstan Today.

Необходимо активно бороться со всеми проявлениями коррупции, формировать нулевую терпимость у населения. Также поручаю ужесточить дисциплинарную ответственность за проступки, способствующие формированию коррупционных рисков", - цитирует Касымбека пресс-служба акима области.

Глава региона подчеркнул, что необходимо принимать жёсткие, соответствующие закону меры к тем, кто допустил коррупционные нарушения в сфере госзакупок.

В свою очередь, руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции Карагандинской области Денис Шакенов сообщил, что особое внимание департамент уделяет превентивной борьбе с коррупцией.

Мы активно занимаемся профилактической работой, направленной на искоренение условий и предпосылок, которые способствуют коррупционным проявлениям. Также проводим системную работу по противодействию коррупции. Это комплекс мер по исключению коррупционных рисков в деятельности госорганов, по антикоррупционному просвещению, вовлечению гражданского общества в антикоррупционное движение", - сказал он.

Шакенов напомнил, что сейчас в Карагандинской области успешно реализуют проект "Сарыарка - адалдык аланы". Его цель - снижение уровня бытовой коррупции, трансформация работы госорганов и формирование антикоррупционного поведения у жителей региона.

В рамках проекта "Интерактивная карта общественного контроля" 1084 государственные организации разместили информацию о своих бюджетах, траты которых жители могут наблюдать в режиме реального времени.

В школах и детских садах области для обучения используют специальные программы "Адал урпак" и "Адал бобек". Они помогают сформировать антикоррупционное мышление и сознание у детей и подростков.

Кроме этих проектов, изменить общественное сознание помогает и специальная мониторинговая группа (СМГ), которая уже стала связующим звеном между гражданским обществом и госаппаратом. Например, члены СМГ для прозрачности принимают участие в работе экзаменационной комиссии, которая оценивает практические навыки претендентов на получение водительского удостоверения.

На основании заказа Агентства по противодействию коррупции и при поддержке Программы развития ООН в Казахстане общественным фондом Transparency Kazakhstan проведено исследование "Мониторинг состояния коррупции в Казахстане" среди жителей и предпринимателей Карагандинской области.

Так, по мнению опрошенных жителей, инициаторами коррупционных сделок являются в основном сами граждане (73,5%), нередки случаи с участием работников госорганов и организаций (19,4%) и посредников (7,1%).

Чтобы снизить коррупционные риски, планируется запустить проект Open Karagandа. Будет создан фронт-офис, где горожане смогут быстро получать госуслуги. Здесь внедрят открытое обслуживание по принципу единого окна. Это минимизирует преграды для получения государственных услуг. Зал Open Karaganda будет расположен в здании акимата города.

Подобные фронт-офисы в рамках программы противодействия коррупции уже открывают в городах и районах Карагандинской области.

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