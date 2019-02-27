Касымбек представил нового министра индустрии и инфраструктурного развития РК

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Астана. 26 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня заместитель премьер-министра Республики Казахстан Женис Касымбек представил коллективу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК нового министра, передает Kazakhstan Today.

"Указом главы государства министром индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан назначен Роман Васильевич Скляр", - сообщил Ж. Касымбек.

Также вице-премьер поблагодарил за совместную плодотворную работу коллектив министерства и отметил его значимый вклад в благосостояние населения посредством реализации трех основных государственных программ жилищного, инфраструктурного и индустриального развития страны.

Ж. Касымбек пожелал успехов новому министру и коллективу министерства в решении новых актуальных задач, стоящих перед МИИР.

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