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Касымбек представил нового министра индустрии и инфраструктурного развития РК

26.02.2019, 12:52 7156
Касымбек представил нового министра индустрии и инфраструктурного развития РК
Foto: http://miid.gov.kz
Астана. 26 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня заместитель премьер-министра Республики Казахстан Женис Касымбек представил коллективу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК нового министра, передает Kazakhstan Today.
 
"Указом главы государства министром индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан назначен Роман Васильевич Скляр", - сообщил Ж. Касымбек.
 
Также вице-премьер поблагодарил за совместную плодотворную работу коллектив министерства и отметил его значимый вклад в благосостояние населения посредством реализации трех основных государственных программ жилищного, инфраструктурного и индустриального развития страны.
 
Ж. Касымбек пожелал успехов новому министру и коллективу министерства в решении новых актуальных задач, стоящих перед МИИР.
 

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