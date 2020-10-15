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Кайрат Миятов назначен заместителем председателя Комитета госдоходов

14.10.2020 7588
Нур-Султан. 14 октября. Kazakhstan Today - Заместителем председателя Комитета государственных доходов Минфина РК назначен Кайрат Миятов, передает Kazakhstan Today.
 
Миятов родился в 1971 году в городе Жамбыле. Образование высшее: закончил в 1993 году Жамбылский гидромелиоративно-строительный институт по специальности "инженер-строитель", в 1997 году Жамбылский гидромелиоративно-строительный институт по специальности "экономист-бухгалтер" и в 2006 году Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности "юриспруденция", сообщили в пресс-службе Комитета госдоходов. 
 
Карьеру начал в 1993 году старшим налоговым инспектором Налоговой инспекции по Жамбылской области, где проработал до 2002 года на должностях начальника отдела малого бизнеса, начальника отдела разногласий и консультаций.
 
С 2002 года перешел на работу в Министерство государственных доходов РК главным специалистом отдела мониторинга цен международных деловых операций департамента мониторинга и трансфертного ценообразования. С 2003 года по 2005 год проработал главным специалистом управления налогового администрирования Налогового комитета Министерства финансов РК.
 
В 2005 году назначен на должность заместителя председателя Налогового комитета по Актобе, где проработал до 2007 года.
 
С 2007 года по 2009 год работал на должности заместителя начальника управления налогового администрирования, затем начальника управления налогового аудита Налогового комитета Министерства финансов РК.
 
В 2009 году назначен начальником Налогового управления по Алматинскому району налогового департамента по Астане.
 
С 2012 года по 2013 год работал заместителем председателя Комитета по работе с несостоятельными должниками Министерства финансов Республики Казахстан.
 
С 2013 года по 2017 годы проработал руководителем управления по реабилитации и банкротству, управления администрирования косвенных налогов, управления экспортного контроля Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.
 
С 2017 по 2020 годы проработал директором департамента апелляций Министерства финансов РК.
 
С 5 октября назначен заместителем председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.
 

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