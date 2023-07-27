Кайрату Боранбаеву отменили приговор

Судьи усомнились в существовании протокола с дополнительным пунктом о цене газа

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Астана. 2 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Как сообщают казахстанские СМИ, судебная коллегия по уголовным делам Астаны отменила приговор, вынесенный в отношении Кайрата Боранбаева.





Приговор районного суда № 2 Сарыаркинского района отменить. Уголовное дело рассмотреть в апелляционном порядке по правилам суда первой инстанции. Меру пресечения в виде содержания под стражей оставить прежней", - говорится в постановлении судебной коллегии.





Отмечается, что приговор был отменен, так как доводы апелляционных жалоб осужденных и их защитников сводились к тому, что по делу нет оригинала документа, содержащего информацию о цене российского газа.





31 марта в Астане суд приговорил казахстанского бизнесмена Кайрата Боранбаева к восьми годам лишения свободы. Оглашая приговор, судья Назгуль Бапакова сообщила, какое имущество Кайрата Боранбаева перейдет государству.





Напомним, Боранбаев был задержан в марте Агентством по финансовому мониторингу по подозрению в крупных хищениях.





Ранее суд Сарыаркинского района № 2 отказал в изменении меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест подсудимым Кайрату Боранбаеву и Роману Наханову.





Позже прокурор запросила для Кайрата Боранбаева восемь лет лишения свободы с конфискацией имущества.





По версии Forbes Боранбаев входит в топ-50 самых влиятельных и богатых бизнесменов Казахстана. Он является совладельцем БЦ "Esentai Tower" и ТРЦ "Esentai Mall" в Алматы.





Также бизнесмен является единственным собственником подземного ТРЦ "Алмалы" общей площадью 25 тысяч квадратных метров на площади Республики. Кроме того, Боранбаев - франчайзи McDonald's в Казахстане, Беларуси и нескольких регионах России.





Также он владеет компанией по розливу минеральной воды "Алекс-Сарыагаш", ТОО "Компания по управлению активами "Алмалы", ТОО "Казахстанская нефтехимическая компания "Кемикал", ТОО "Холдинговая компания "КазТурбоРемонт". Ему принадлежат ТОО "RR2", управляющее платными парковками Aparking в Алматы, сеть фитнес-клубов Fitnation, отель "Рахат Палас". Боранбаев - президент Национального паралимпийского комитета и глава футбольного клуба "Кайрат".