АФМ задержало Кайрата Боранбаева

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НУР-СУЛТАН. 17 МАРТА - Агентством по финансовому мониторингу по подозрению в крупных хищениях задержан бизнесмен и глава футбольного клуба "Кайрат" Кайрат Боранбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

АФМ расследуется уголовное дело по факту хищения средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе. По подозрению в совершении данного преступления задержан и водворен в изолятор временного содержания Боранбаев К.С.", - сообщает пресс-служба ведомства.

Судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не разглашается.





По версии Forbes , Боранбаев входит в топ-50 самых влиятельных и богатых бизнесменов Казахстана.





Он является совладельцем БЦ "Esentai Tower" и ТРЦ "Esentai Mall" в Алматы. Также бизнесмен является единственным собственником подземного ТРЦ «Алмалы» общей площадью 25 тысяч квадратных метров на площади Республики.





Кроме того, Боранбаев - франчайзи McDonald’s в Казахстане, Беларуси и нескольких регионах России.





Также он владеет компанией по розливу минеральной воды «Алекс-Сарыагаш», ТОО «Компания по управлению активами «Алмалы», ТОО «Казахстанская нефтехимическая компания «Кемикал», ТОО «Холдинговая компания «КазТурбоРемонт».





Ему принадлежат ТОО RR2, управляющее платными парковками Aparking в Алматы, сеть фитнес-клубов Fitnation, отель «Рахат Палас».





Боранбаев - президент Национального паралимпийского комитета и глава футбольного клуба "Кайрат".





Напомним, ранее Антикор задержал одного из совладельцев АО "Казахтелеком" Кайрата Сатыбалдыулы. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере.



