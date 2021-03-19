Казахский язык будет обязательным при поступлении в Академию госуправления - АДГС

Нур-Султан. 18 марта. Kazakhstan Today - В ходе брифинга в СЦК заместитель председателя Агентства по делам государственной службы РК Дархан Жазыкбаев сообщил, что знание казахского языка будет обязательным при поступлении в Академию госуправления, передает Kazakhstan Today.

Мы по этому вопросу слышим много критики со стороны общественности в адрес государственных служащих. В этой связи мы проводим множество мероприятий. Здесь первым достижением, наверное, является то, что мы ввели обязательное требование по знанию государственного языка при поступлении в Академию государственного управления при президенте РК", - сказал Дархан Жазыкбаев.

По его словам, у ведомства также есть предложения по внесению изменений в законодательство по требованиям к знанию государственного языка при поступлении на госслужбу.

Потому что знание государственного языка является долгом каждого гражданина РК, это прописано в конституции", - подчеркнул заместитель председателя Агентства по делам государственной службы РК.

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