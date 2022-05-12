Казахстан безвозмездно передаст Кыргызстану военное имущество

НУР-СУЛТАН. 11 МАЯ - Депутаты мажилиса Республики Казахстан на пленарном заседании одобрили ратификацию соглашения между правительством Казахстана и кабинетом министров Кыргызстана об оказании военно-технического содействия в обеспечении безопасности Центрально-Азиатского региона, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Соглашение было подписано в Нур-Султане 7 декабря 2021 года, сообщил на заседании палаты парламента заместитель министра обороны Султан Камалетдинов.
Соглашение предусматривает разовую передачу военного имущества Кыргызстану, наименование и объемы которого согласованы по дипломатическим каналам. Казахстанская сторона обеспечивает и берет на себя расходы по доставке военного имущества автомобильным транспортом до населенного пункта Кой-Таш", - проинформировал он.
Спикер уточнил, что кыргызская сторона будет использовать полученное военное имущество исключительно в целях обеспечения безопасности. Не должна передавать его третьей стороне и не использовать против государств - участников СНГ.
Оказание военно-технической помощи в условиях осложнившейся обстановки в области безопасности прилегающих районов Центрально-Азиатского региона, а также в связи с ростом вызовов и угроз региональной безопасности позволит усилить возможности Вооруженных сил Кыргызстана", - добавил Камалетдинов.