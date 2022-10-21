Казахстан договорился с Кипром о выдаче преступников

Фото: пресс-служба Генпрокуратуры РК
Никосия. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В четверг, 20 октября, в Никосии состоялась церемония подписания договоров между Казахстаном и Кипром о выдаче, а также о правовой помощи по уголовным делам, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РК.
Договоры подписаны генеральным прокурором Бериком Асыловым и министром юстиции и общественного порядка Кипра Стефи Драку.
Договор о выдаче позволит сторонам экстрадировать разыскиваемых лиц, совершивших преступления в одном государстве и скрывающихся в другом, для их привлечения к уголовной ответственности и приведения судебных приговоров в исполнение.
Договор о правовой помощи по уголовным делам даст правоохранительным и специальным органам обеих стран возможность получать доказательства вины подозреваемых и обвиняемых, в том числе арестовывать и конфисковывать деньги и иное имущество, добытое преступным путем. Договор окажет содействие работе созданной по поручению президента межведомственной комиссии по вопросам незаконной концентрации экономических ресурсов.