Казахстан договорился с Узбекистаном и Туркменистаном о сотрудничестве при ликвидации ЧС

Депутаты сената ратифицировали межправительственные соглашения

Астана. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената одобрили проекты законов о ратификации соглашений между правительствами Казахстана и Туркменистана, Казахстана и Узбекистана о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.





Целью законопроекта является сотрудничество в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, говорится в заключении законопроекту о ратификации соглашения между правительствами Казахстана и Узбекистана.





Основной задачей законопроекта является взаимодействие сторон по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которые не могут быть ликвидированы силами и средствами одной из сторон.





Законопроект предусматривает формы сотрудничества в виде организации и проведения мониторинга опасных техногенных и экологических процессов, природных явлений; регулярного обмена информацией о мониторинге и прогнозировании чрезвычайных ситуаций, в том числе по оказанию первой медицинской помощи; организации взаимодействия соответствующих государственных органов при ликвидации чрезвычайных ситуаций и другой деятельности в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которая согласовывается с уполномоченными органами сторон. Соглашением предусматриваются нормы, которые регулируют вопросы оказания помощи и их видов, условий пересечения государственной границы группами по оказанию помощи и режим их пребывания на территории государства запрашивающей стороны и другие вопросы, обеспечивающие взаимодействие в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.





Ожидаемым результатом ратификации соглашения станет укрепление сотрудничества между государствами в разработке и принятии эффективных практических мер для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - сказано в заключении.





Целью законопроекта является сотрудничество сторон в разработке и принятии эффективных, практических мер для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - сказано в заключении к проекту закона о соглашении между правительствами РК и Туркменистана.





Основной задачей законопроекта является определение взаимодействия сторон в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обучения специалистов в области чрезвычайных ситуаций по оказанию добровольной и взаимной помощи в случае катастрофы или иного бедствия.





Законопроект предусматривает формы сотрудничества виде мониторинга опасных техногенных и экологических процессов, а также природных явлений, прогнозирование чрезвычайных ситуаций и оценку их последствий. Соглашением оговаривается сотрудничество по организации совместных конференций в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, семинаров, рабочих совещаний, учений и тренировок и подготовку специалистов в учебных заведениях государства другой стороны, обмен стажерами, преподавателями, учеными, специалистами и другие.





Ожидаемым результатом ратификации соглашения станет содействие повышению благосостояния и безопасности обоих государств путем развития сотрудничества в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.





Также добро парламентариев получило соглашение между правительством РК и правительством Объединенных Арабских Эмиратов о поощрении и взаимной защите инвестиций, подписанное 24 марта 2018 года в городе Абу-Даби.





Соглашение позволит Казахстану и ОАЭ создать благоприятные условия для укрепления экономического сотрудничества между странами, и в частности для инвестиций одной стороны на территории другой стороны, а также урегулировать на основе взаимности вопросы, связанные с осуществлением инвестиционной деятельности на территориях обоих государств.





В рамках соглашения предусмотрено поощрение и создание благоприятных условий договаривающимися сторонами на своей территории инвестициям инвесторов другой договаривающейся стороны, а также их полную защиту и безопасность в соответствии с национальным законодательством.





Соглашением регламентируется свободный перевод платежей, относящихся к инвестициям, которые включают: первоначальный капитал и любые дополнительные суммы для поддержания, управления и увеличения инвестиций; доходы; платежи по контракту, осуществленные в соответствии с соглашением о займе; доходы, полученные от полной или частичной ликвидации или продажи инвестиций, включая акции; заработную плату и другие вознаграждения персонала, нанятого за границей и работающего в связи с инвестициями; платежи по компенсации.





Наряду с этим, согласно законопроекту, инвестиции, осуществляемые инвесторами одной договаривающейся стороны на территории другой договаривающейся стороны, не могут быть национализированы, экспроприированы, реквизированы или подвергнуты прямым или косвенным мерам, результат которых равносилен национализации, экспроприации или реквизиции, за исключением мер, предпринимаемых: в общественных целях; недискриминационным способом; в соответствии с надлежащей законной процедурой; с выплатой адекватной, быстрой и эффективной компенсации.





Также соглашением устанавливается требование, в соответствии с которым без ущерба своим обязательствам и условиям членства в ВТО ни одна договаривающаяся сторона не должна на своей территории налагать обязательные меры инвестициям инвесторов другой договаривающейся стороны в отношении закупки материалов, средств производства, эксплуатации, транспортировки, сбыта своей продукции или аналогичных закупок, имеющие дискриминационные последствия.