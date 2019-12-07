Казахстан готов поддержать привлечение немецких инвестиций в сельское хозяйство, высокие технологии и цифровые услуги

Берлин. 6 декабря. Kazakhstan Today - Правительство Казахстана готово поддержать привлечение немецких инвестиций в сельское хозяйство, высокие технологии и цифровые услуги, заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает Kazakhstan Today.

Глава государства принял участие в 28-м заседании Берлинского Евразийского клуба. В своем выступлении перед участниками заседания он отметил, что созданный по инициативе Первого Президента Нурсултана Назарбаева Берлинский Евразийский клуб доказал свою значимость, проинформировала пресс-служба Акорды.

Эта диалоговая площадка открывает замечательные возможности для обсуждения широкого спектра социально-политических и экономических вопросов, которые касаются казахстанско-германских и казахстанско-европейских отношений. Это первый подобный проект нашей страны в Европе. Мы считаем, что в условиях глобальной нестабильности роль такого института будет только возрастать", - сказал глава государства.

По его мнению, за последние три года геополитическая, геоэкономическая ситуация в мире претерпела значительные изменения. Санкции и торговые ограничения все больше замещают традиционные дипломатические инструменты.

Мировая экономика сталкивается с такими хроническими заболеваниями, как диспропорции в развитии стран и регионов, технологическое неравенство, уязвимость финансовой системы. В этих сложных условиях внешнеэкономическая и торговая политика нашей страны прозрачна, прагматична и проста - Казахстан остается открытым для взаимовыгодного сотрудничества с различными объединениями, странами и компаниями", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Говоря о приоритетах внешнеполитического курса Казахстана, президент подчеркнул, что отношения с Европейским союзом имеют для республики первостепенное значение.

Мы уделяем большое внимание тому, что происходит в Европе, ведем постоянный конструктивный диалог с европейскими лидерами. Казахстан продолжит поддерживать новые подходы ЕС в отношении региона Центральной Азии. Очевидно, что в нашем взаимодействии с Европой в силу многих причин особое место занимают экономические, исторические, культурные отношения с Германией", - убежден глава государства.

Касым-Жомарт Токаев представил участникам форума растущий инвестиционный потенциал Казахстана.

Наша тесная интеграция с соседями обеспечивает удобный доступ к соседним рынкам. Более 500 миллионов человек проживает сегодня в непосредственной близости от наших границ. В рамках Евразийского экономического союза мы хотим извлечь пользу от четырех свобод - движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Мы продолжим тесное сотрудничество с нашими ближайшими соседями в Центральной Азии. Поэтому германские компании, которые уже присутствуют в Казахстане, получат возможность выйти на новые для них рынки", - отметил президент.

Правительство, по его словам, готово поддержать привлечение немецких инвестиций в сельское хозяйство, высокие технологии и цифровые услуги.

Мы приняли специальную государственную программу "Цифровой Казахстан". В разработке этой стратегической программы принимал участие Институт Фраунгофера из Германии. Для того чтобы поддержать стартапы со всего нашего региона, мы организовали Astana Hub и IT-университет. Мы надеемся, что через 3 года у нас сформируется пул талантов в сфере информационных технологий. В целом, мы готовы к сотрудничеству в сфере цифровизации как на уровне правительственных структур, так и на уровне отдельных компаний", - сообщил глава государства.

Касым-Жомарт Токаев вновь акцентировал внимание на том, что Германия является стратегическим партнером Казахстана, поэтому страна готова обеспечить соответствующее отношение к немецкому бизнесу.

Мы готовы дать вам максимум действующих преференций , включая режим освобождения от налогов в специальных экономических зонах, предоставление инфраструктуры и так далее. Я поставил перед "Казахинвестом" и Казахстанским фондом прямых инвестиций задачу открыть специальные офисы, которые будут сотрудничать с германскими инвесторами", - сказал президент.

Содействие германскому бизнесу в реализации проектов также будут оказывать холдинг "Байтерек" и Банк развития Казахстана.

Эти меры являются новыми для нашей системы. Ранее мы не предоставляли подобных условий ни одной другой стране. Я искренне надеюсь, что при верном подходе и отношении правительство и инвесторы сделают их действительно эффективно работающими", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

По данным Акорды, в мероприятии, которое прошло в берлинском конгресс-центре AXICA, приняли участие высокопоставленные сотрудники правительства ФРГ, эксперты, журналисты и более 250 представителей германского бизнеса.

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