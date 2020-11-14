Казахстан и Канада обсудили сотрудничество в сфере аэрокосмоса и авиатранспорта

МИД РК

Нур-Султан.12 ноября. Kazakhstan Today - В рамках делового совета "Казахстан - Канада" в формате видеоконференции прошло первое заседание рабочей группы в области аэрокосмоса и авиатранспорта, передает Kazakhstan Today.

Представители Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) РК, а также подведомственных организаций презентовали достижения Казахстана в данной отрасли, приоритеты ее дальнейшего развития и возможности для сотрудничества между двумя странами.

В ходе мероприятия в формате живого обсуждения достигнуты договоренности по развитию двустороннего сотрудничества по данным направлениям", - сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.

В ведомстве также рассказали, что в течение месяца пройдет 5 заседаний рабочих групп в разных секторах: сельское хозяйство, горно-металлургический комплекс, энергетика, аэрокосмос, транспорт, строительство и инфраструктура, здравоохранение и образование.

Ключевым и завершающим мероприятием станет пленарное заседание Делового совета с участием членов правительства Казахстана, и Канады, представителей государственных органов, бизнес-сообщества, а также академических и общественных кругов двух стран", - рассказали в МИД.

Основной темой делового совета-2020 стало "Постпандемическое развитие сотрудничества между Казахстаном и Канадой: восстановление и развитие".

Мероприятие направлено на дальнейшее развитие деловых отношений между компаниями Казахстана и Канады в приоритетных отраслях экономики, привлечение инвестиций, развитие торговли в условиях постпандемического мира.

Деловой совет "Казахстан - Канада" (ДСКК) был создан в 2015 году. С тех пор проведено три заседания - в Нур-Султане в 2016-2017 годах и в Оттаве в 2018 году.

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