16.05.2024, 12:25 68456
Казахстан и Китай договорились об оказании взаимной правовой помощи: сенат одобрил закон
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената Казахстана в ходе пленарного заседания палаты одобрили закон закон РК "О ратификации протокола о внесении изменений в договор между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой об оказании правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 14 января 1993 года".
Согласно заключению комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам, целью закона является повышение эффективности защиты прав граждан и юридических лиц Казахстана и Китая, а также развитие сотрудничества по вопросам оказания правовой помощи по гражданским и уголовным делам.
Задачей закона является ратификация протокола, подписанного министрами иностранных дел Республики Казахстан и Китайской Народной Республики (...) Протоколом предусматриваются уточнение функции судебных органов по оказанию правовой помощи в сфере исполнения решений и ходатайств иностранных судов на территории Республики Казахстан, а также актуализация компетентных учреждений обеих сторон", - сообщается в документе.
Ранее мажилис ратифицировал поправки в договор о правовой помощи между Казахстаном и Китаем.
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17.05.2024, 12:51 4491
Ералы Тугжанов стал советником премьер-министра
Фото: ortcom.kz
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Астана. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Экс-аким Актюбинской области Ералы Тугжанов получил новое назначение в правительстве. Он занял должность советника премьер-министра Казахстана.
Информацию об этом подтвердили в пресс-службе главы правительства.
Ранее Тугжанов занимал пост акима Актюбинской области.
Тугжанов родился в 1963 году в селе Шагатай Уральской области КазССР. Окончил Карагандинский государственный университет по специальности "Правоведение".
В разные годы занимал должности замакима Карагандинской области, председателя комитета по делам религий, акима Мангистауской области. Работал в руководстве АНК, руководил Федерацией профсоюзов. Также занимал пост заместителя премьер-министра РК.
17.05.2024, 10:50 11026
Касым-Жомарту Токаеву исполнился 71 год
Фото: Акорда
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Астана. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня, 17 мая, президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву исполнился 71 год.
Токаев Касым-Жомарт Кемелевич родился 17 мая 1953 года в городе Алма-Ате.
Касым-Жомарт Токаев в 1975 году окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), преддипломную стажировку прошел в посольстве СССР в КНР, в 1983-1984 годах стажировался в Пекинском лингвистическом институте. В 1992 году окончил Дипломатическую академию Министерства иностранных дел РФ.
Трудовую деятельность начал в 1975 году в Министерстве иностранных дел СССР и был направлен на работу в советское посольство в Республике Сингапур. В 1979 году вернулся в аппарат МИД СССР. В 1984-1985 годах работал в МИД СССР, затем был направлен в советское посольство в Китайской Народной Республике, где работал до 1991 года на должностях второго секретаря, первого секретаря и советника.
В 1992 году был назначен заместителем министра иностранных дел РК. В 1993 году стал первым заместителем министра иностранных дел РК. В 1994 году назначен министром иностранных дел РК. В марте 1999 года стал заместителем премьер-министра РК. В октябре 1999 года с согласия парламента указом президента Республики Казахстан был назначен премьер-министром РК. В январе 2002 года стал государственным секретарем - министром иностранных дел РК. С 2003 по 2007 год - министр иностранных дел РК. На этом посту принял активное участие в глобальном процессе нераспространения ядерного оружия.
В январе 2007 года избран председателем сената парламента Республики Казахстан. В 2008 году в качестве спикера верхней палаты казахстанского парламента был избран вице-президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
В марте 2011 года назначен заместителем Генерального секретаря ООН, генеральным директором отделения ООН в Женеве, а также личным представителем Генерального секретаря ООН на Конференции по разоружению. Занимал также должность генерального секретаря Конференции по разоружению. Избирался председателем Советов министров иностранных дел СНГ и Шанхайской организации сотрудничества.
16 октября 2013 года вновь избран председателем сената парламента Республики Казахстан.
20 марта 2019 года принес присягу в качестве президента Республики Казахстан.
9 июня 2019 года одержал победу на внеочередных президентских выборах, набрав 70,96%, и был избран президентом Республики Казахстан. 12 июня 2019 года в соответствии со статьей 42 Конституции РК принес присягу и официально вступил в должность главы государства.
20 ноября 2022 года одержал победу на внеочередных президентских выборах, набрав 81,31% голосов. 26 ноября 2022 года состоялась церемония инаугурации президента Республики Казахстан.
С апреля 2021 года председатель Ассамблеи народа Казахстана. С января 2022 года председатель Совета безопасности Республики Казахстан.
Доктор политических наук. Действительный член Всемирной академии гуманитарных и естественных наук. Член "Совета мудрецов" Мюнхенской конференции по безопасности. Почетный профессор Шэньчжэньского университета (КНР) и Дипломатической академии МИД Российской Федерации. Почетный президент Казахстанского совета по международным отношениям. Почетный декан Женевской школы дипломатии и международных отношений. По версии Русского биографического общества вошел в список лауреатов "Человек года - 2018". В течение 13 лет возглавлял Федерацию настольного тенниса Казахстана.
Автор 10 книг по проблемам международных отношений.
Награжден многочисленными государственными наградами Республики Казахстан и зарубежных стран, а также памятными медалями.
Сторонник здорового образа жизни. Увлекается чтением художественной, политической и мемуарной литературы.
16.05.2024, 20:57 44921
Токаев подписал запрещающий въезд в Казахстан насильникам детей и экстремистам закон
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сферах миграции населения и уголовно-исполнительной системы", сообщает пресс-служба Акорды.
Законом:
- установлена уголовная ответственность за порчу систем видеонаблюдения в учреждениях уголовно-исполнительной системы, следственных изоляторах, изоляторах временного содержания;
- для лиц, переселяющихся в регионы, определенные Правительством, предусмотрено предоставление земельных участков для ведения крестьянского или фермерского хозяйства;
- предусмотрено предоставление материальной помощи переселенцам и членам их семей в качестве государственной поддержки в виде субсидий на переезд, возмещение расходов по найму жилья, оплате коммунальных услуг, а также сертификатов экономической мобильности;
- предусмотрены новые основания для отказа в приеме и восстановлении в гражданстве Казахстана, такие, как совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, незнание государственного языка на элементарном уровне, основ Конституции Казахстана, нашей истории в объеме, определяемом уполномоченным органом в области науки и высшего образования;
- введены инвесторская многократная виза и виза для обладателей востребованных профессий, которые предоставляют право получения разрешения на постоянное проживание в Казахстане;
- установлен запрет на въезд в нашу страну лицам, причастным к экстремистской или террористической организации, имеющим рецидив преступлений, занимающим лидирующее положение в организованной группе (преступной организации), совершившим преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также тяжкое или особо тяжкое преступление в Казахстане и переданным в страну своего гражданства на основании международных договоров.
Законом также предусмотрены другие поправки, направленные на дальнейшее совершенствование законодательства в сфере миграции населения.
16.05.2024, 20:37 46031
Правительства Казахстана и Китая обсудили перспективы взаимодействия в сфере сельского хозяйства
За год товарооборот продукции АПК вырос в 1,7 раза
Фото: правительство РК
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Астана. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе встречи премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова с заместителем премьера Госсовета Китайской Народной Республики Лю Гочжуном отмечено динамичное развитие двустороннего торгово-инвестиционного сотрудничества и обсуждены вопросы совместной модернизации экономик двух стран, сообщает пресс-служба главы правительства.
Рассмотрены перспективы наращивания взаимодействия в сфере сельского хозяйства. За год товарооборот продукции АПК вырос в 1,7 раза, в первом квартале 2024 года этот показатель увеличен еще на 6%. При этом экспорт казахстанских сельхозтоваров в Китай за год вырос на 84%.
Олжас Бектенов подчеркнул готовность Казахстана наращивать поставки органической и экологически чистой сельскохозяйственной продукции на рынок Китая. Положительный импульс оказывает постепенное снятие ограничений со стороны Китая на ввоз казахстанской мясной и птицеводческой продукции. Приоритетным направлением обозначено создание совместных проектов по глубокой переработке в сфере АПК.
Лю Гочжун выразил намерение КНР развивать сотрудничество в области развития искусственного интеллекта, электронной коммерции, спутниковых коммуникаций и "зеленой" энергетики.
В ходе обсуждения внимание было уделено сотрудничеству в транзитно-транспортной сфере, расширению индустриально-инвестиционного взаимодействия через новые прорывные инвестиционные проекты (на сегодня реализуются 45 совместных проектов на общую сумму $14,5 млрд), а также межрегиональным и культурно-гуманитарным отношениям. Раскрытию туристического потенциала стран содействуют мероприятия в рамках Года туризма Казахстана в Китае.
Казахско-китайские межправительственные переговоры продолжаются на отраслевом уровне для реализации всех договоренностей, достигнутых между главами двух государств.
16.05.2024, 19:57 48351
Конституционный суд признал правомерной норму о неприменении УДО к осужденным за насилие над детьми
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Конституционный суд рассмотрел обращение гражданина о проверке на соответствие Конституции пункта 4) части 8 статьи 72 УК РК, согласно которому условно-досрочное освобождение не применяется к осужденным за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних, сообщает пресс-служба суда.
Субъект обращения был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 124 УК РК (Развратные действия в отношении заведомо малолетней) от 3 июля 2014 года. Его ходатайство об УДО судом отклонено со ссылкой на вышеуказанное ограничение.
По мнению субъекта обращения, действующее ограничение противоречит статье 14 Конституции (Недопустимость дискриминации), поскольку ставит его в неравное положение с другими осужденными, отбывающими наказание за такие же деяния, совершенные ранее - до введения в действие изменений в статью 72 УК. За ними сохранилось право на условно-досрочное освобождение на основании Уголовного кодекса 1997 года (в редакции, утратившей силу)", - говорится в сообщении суда.
КС отметил, что указанная категория осужденных сохранила право на условно-досрочное освобождение на основании конституционного правила обратной силы закона (подпункт 5) пункта 3 статьи 77 Конституции и часть третья статьи 6 Кодекса). Законы, усиливающие ответственность, возлагающие новые обязанности на граждан или ухудшающие их положение, обратной силы не имеют.
В отношении самого субъекта обращения КС обратил внимание, что он был осужден в октябре 2016 года, после введения ограничения на применение условно-досрочного освобождения к осужденным за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. По итогам проверки КС не усмотрел дискриминации в отношении граждан, осужденных после введения в действие пункта 4) части 8 статьи 72 Кодекса", - сообщили в КС.
16.05.2024, 17:02 59791
Рахметуллин стал первым замминистра иностранных дел Казахстана
Токаев подписал соответствующее распоряжение
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Астана. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением президента Казахстана Акан Рахметуллин назначен первым заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды.
Акан Рахметуллин родился в 1967 году в Алматы. Окончил Алма-Атинский энергетический институт и Дипломатическую академию МИД РК.
Работал заместителем постоянного представителя Казахстана при ООН в Нью-Йорке, директором департамента многостороннего сотрудничества МИД и постоянным представителем Республики Казахстан при Организации Объединенных Наций.
Ранее Токаев назначил постпредов в международных организациях.
16.05.2024, 16:59 60626
Токаев назначил постпредов в международных организациях
Фото: Акорда
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Астана. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана назначил постоянных представителей страны в международных организациях, сообщает Акорда.
В частности:
- Тимур Тлегенов назначен постоянным представителем Республики Казахстан при Международной организации гражданской авиации;
- Кайрат Умаров назначен постоянным представителем Республики Казахстан при Организации Объединенных Наций, он освобожден от ранее занимаемой должности;
- Асет Иргалиев назначен постоянным представителем Республики Казахстан при Всемирной торговой организации и международных экономических организациях, он освобожден от ранее занимаемой должности.
Ранее аким Мангистауской области был снят с поста.
16.05.2024, 16:53 61436
Аким Мангистауской области снят с поста
Фото: gov.kz
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Астана. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев снял Нурлана Ногаева с должности акима Мангистауской области.
Указом главы государства Ногаев Нурлан освобожден от должности акима Мангистауской области, сообщает Акорда.
В разные годы Ногаев был акимом Западно-Казахстанской и Атырауской областей. С 2019 года по 2021 год занимал пост министра энергетики.
Акимом Мангистауской области был назначен в сентябре 2021 года.
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Ваше мнение
Владельцы автомобилей в Казахстане платят транспортный налог, которой поступает в местный бюджет и затем расходуется из общего объема поступлений на различные приоритетные нужды, а не на содержание дорог. При этом граждане РК регулярно жалуются на качество дорожного покрытия. Считаете ли вы, что транспортный налог должен использоваться строго по назначению и должна предоставляться по нему отчетность в открытом доступе?