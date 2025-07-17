Казахстан и Китай нацелены на углубление стратегического партнерства - МИД

Фото: МИД РК

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Тяньцзинь. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках визита в Китай заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу провел встречу с министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РК.





Стороны обсудили широкий круг вопросов казахско-китайского сотрудничества, в том числе нынешнее состояние и перспективы взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.





Собеседники отметили положительную динамику развития политического диалога между странами. Особое внимание было уделено практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе встреч лидеров Казахстана и Китая, а также графику предстоящих мероприятий на высшем и высоком уровнях.





По итогам традиционно открытых и доверительных переговоров глав государств, прошедших в текущем году в Астане, поставлены новые амбициозные цели и намечен дальнейший вектор развития сотрудничества. И теперь наша общая задача приложить все возможные усилия для качественной реализации достигнутых договоренностей", - заявил Нуртлеу.





Кроме того, были обсуждены вопросы дальнейшего расширения торгово-экономического, инвестиционного, энергетического и транзитно-транспортного сотрудничества.





В завершение встречи министры обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня и договорились продолжить тесную координацию и взаимодействие в рамках многосторонних структур, в том числе ООН, ШОС, СВМДА и формата "Центральная Азия - Китай".