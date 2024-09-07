06.09.2024, 19:45 30691
Казахстан и Китай с 2025 года запустят систему электронного обмена бланками разрешений
Технические специалисты обсудили детальный план реализации проекта
Фото: Минтранспорта РК
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Астана. 6 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 5-6 сентября в Урумчи состоялась встреча представителей Министерства транспорта РК, АО "ИУЦ" и департамента транспорта СУАР касательно перехода с бумажных бланков разрешении на электронный формат, сообщает пресс-служба Минтранспорта РК.
В этом году наблюдается заметный рост совершаемых автомобильных грузовых перевозок между РК и КНР, в связи чем с начала 2024 года получено 170 тыс. бланков. Для сравнения за 8 месяцев 2023 года использовано более 113 тыс. бланков.
В этой связи в ходе встречи технические специалисты обеих сторон обсудили детальный план необходимых практических мероприятии для реализации проекта.
По итогам встреч стороны договорились провести первый тестовый проезд по электронному разрешению уже в ноябре 2024 года и с января 2025 года запустить систему электронного обмена бланками разрешений.
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07.09.2024, 15:42 6406
В Риддере завершается подготовка к отопительному сезону
Фото: акимат ВКО
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Риддер. 7 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Риддере полным ходом идет подготовка к предстоящему отопительному сезону. В центре внимания находятся важнейшие инфраструктурные и социальные объекты, обеспечивающие комфортное проживание горожан в зимний период, сообщили в акимате ВКО.
Помимо завершения ремонта на ТЭЦ, значительные усилия направлены на модернизацию и реконструкцию теплосетей, а также подготовку многоквартирных домов к предстоящему отопительному периоду.
Как сообщили в городском отделе ЖКХ, по состоянию на текущий момент общий процент выполнения ремонтных работ на тепловых сетях составляет 98,5%, что является весомым показателем готовности города к отопительному сезону. Основные подрядчики также демонстрируют высокие результаты. ТОО "Восток Котлы" завершило 98% запланированных работ, ТОО "ВостокВзрывПром" выполнило 90% задач, а ТОО "ВК РМК" практически завершило все работы с показателем готовности в 99,9%.
Что касается многоквартирных домов, то, по словам акима города Риддера Думана Рахметкалиева, на сегодняшний день получены 356 актов технической готовности, что составляет 87% от общего числа жилых домов, которые готовы к приему тепловой энергии.
В этом году мы заменили 19 километров теплосетей. С учетом прошлого года, когда именно на теплосетях у нас были зафиксированы теплопотери, в этом году мы провели обмуровку пяти километров теплотрасс. Работы ведутся планомерно и будут завершены в срок", - сказал глава города.
Вместе с тем, в отделе ЖКХ отметили, что пока не полностью готовы к зиме еще 54 дома. Акты по ним возвращены на доработку. Работа по приемке зданий ведется планомерно и ежедневно, в среднем от 2 до 5 домов принимаются специалистами предприятия, а их на данный момент работает четверо.
В рамках подготовки к зиме КСК и ОСИ вместе с собственниками квартир также активно проводят самостоятельно капитальные и текущие ремонты инженерных систем многоквартирных домов. Горожане меняют системы отопления, водоснабжения и водоотведения, устанавливают новые радиаторы и стояки отопления, проводят ревизию запорной арматуры, установку перемычек перед радиаторами и другие технические мероприятия.
Наш дом №10 расположен в 5 микрорайоне. Он является самым большим в городе - здесь 324 квартиры. Мы полностью подготовили его к зиме: заменили бойлер, лежаки, провели ревизию всех вентилей. Дом принят ТЭЦ и никаких нареканий нет. В прошлом году у нас в квартирах было тепло, и в этом сезоне мы уверены, что будет также", - говорит старшая по дому Елена Каэль.
Она также отметила, что помимо ТЭЦ, которая является основным источником тепла, большую роль в подготовке к зиме играют и сами жители, которые должны заботиться о своих домах и квартирах самостоятельно.
Помимо жилого фонда, по информации акимата города, к новому отопительному сезону уже полностью готовы все объекты социальной сферы - школы, больницы и детские сады.
Работу по подготовке к новому отопительному сезону мы начали еще с июля. На сегодняшний день все котельные школ и детских садов полностью готовы к началу учебного года и наступлению холодов", - сообщила специалист отдела образования Светлана Родионова.
Напомним, в городе имеются 35 учреждений образования - 16 школ и 14 детских садов. Из них 13 школ обеспечиваются теплом за счет центрального теплоснабжения, еще три имеют индивидуальное отопление на твердом топливе.
07.09.2024, 12:28 10726
Токаев поздравил президента Бразилии с национальным праздником
Президент выразил уверенность, что совместными усилиями отношения между Казахстаном и Бразилией будут и впредь укрепляться в духе традиционной дружбы и взаимной поддержки
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Астана. 7 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное послание президенту Луису Инасиу Луле да Силве по случаю Дня независимости Федеративной Республики Бразилия. Об этом сообщила пресс-служба Акорды.
Отметив важность этого праздника в истории страны как символа национального единства и согласия, глава государства пожелал бразильскому народу дальнейшего процветания и благополучия.
Президент также выразил уверенность, что совместными усилиями отношения между Казахстаном и Бразилией будут и впредь укрепляться в духе традиционной дружбы и взаимной поддержки.
06.09.2024, 20:28 29356
Площадь Актобе хотят увеличить на 180 гектаров
Общая площадь города составит 53 442,1 га
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Актобе. 6 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Площадь Актобе хотят увеличить на 180 гектаров. Соответствующий проект постановления опубликован на портале "Открытые НПА". Документ доступен для публичного обсуждения до 20 сентября.
В границы города хотят включить 180,1 га из категории земель лесного фонда коммунального государственного учреждения "Актюбинское учреждение по охране лесов и животного мира" государственного учреждения "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области".
Установить границы города Актобе Актюбинской области общей площадью 53 442,1 га", - отмечается в проекте постановления.
06.09.2024, 14:24 37781
Осенний призыв в армию стартовал в Казахстане
Фото: Минобороны РК
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Астана. 6 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Осенний призыв в Казахстане начался в сентябре и продлится до конца декабря, сообщает Министерство обороны РК.
На срочную воинскую службу призываются граждане в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие оснований к предоставлению отсрочки или освобождению от призыва. В ходе осеннего призыва будут укомплектованы подразделения Вооруженных сил (9933 новобранца), Национальной гвардии (6822), Пограничной службы КНБ (3200), МЧС (317) и Службы государственной охраны (290)", - сообщили в ведомстве.
Там уточнили, что обмен сведениями о призванных на срочную воинскую службу военнослужащих, а также их увольнении теперь автоматизирован.
В текущем году законодательно утверждены преференции для солдат. В период службы и в течение двух месяцев после увольнения из армии на них распространяется действие кредитных каникул. На сегодняшний день отсрочка платежей представлена свыше 6 тыс. военнослужащих на сумму 1 млрд 828 млн тенге", - сообщили в Минобороны.
Гражданам, выслужившим установленный срок, предоставляются образовательные льготы с приоритетным правом получения места в студенческом общежитии. На сегодняшний день на бесплатной основе в вузы зачислено более 1,5 тысячи отслуживших в армии казахстанцев, на платной основе - более 700 человек. Свыше 400 военнослужащих, уволенных в запас весной текущего года, поступили на воинскую службу по контракту.
Также Вооруженные силы организуют обучение военнослужащих смежным рабочим специальностям с выдачей свидетельств государственного образца. В этом году планируется обучить 1300 человек.
Призывники, их родители, журналисты, представители общественности могут обратиться за необходимой информацией и получить ответы на все интересующие вопросы. В каждом департаменте по делам обороны функционируют "горячая линия" и официальные аккаунты в социальных сетях", - добавили в министерстве.
06.09.2024, 13:20 38791
Биометрию введут в студенческих общежитиях в Казахстане
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Астана. 6 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Биометрическую идентификацию хотят ввести в студенческих общежитиях. Соответствующий проект приказа подготовило Министерство просвещения РК.
В проекте предусмотрены:
- прогнозирование потребности мест в общежитиях для эффективного использования бюджетных средств;
- введение биометрии (Face ID) для студентов, проживающих в общежитии, чтобы исключить использование пропусков другими людьми;
- регламентация и детализация требований по времени проживания студентов в общежитии в месяц для ежемесячного учета количества фактически проживающих и т.д.
Также в приказе ужесточили проверку фактического проживания студентов в общежитиях.
Фактическое проживание будет подтверждаться информационной системой "StudDom". Один студент должен находиться в месяц в общежитии не менее 72 часов, а в общежитиях организаций технического и профессионального, послесреднего образования не менее 36 часов.
Цель проекта - нивелировать риски фальсификации данных, касающихся фактически занятых мест, выявить "мертвые души" и более эффективно размещать бюджетные средства, выделенные на размещение студентов в общежитиях, пояснили в министерстве.
Проект приказа размещен на портале "Открытые НПА" до 20 сентября 2024 года.
06.09.2024, 12:09 41771
Токаев назначил новых послов в Нидерландах и Швеции
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Астана. 6 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев назначил новых послов в Нидерландах и Швеции, сообщает Акорда.
Указом главы государства Аскар Жумагалиев освобожден от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Королевстве Нидерланды и постоянного представителя РК при Организации по запрещению химического оружия по совместительству.
На его место назначен Кайрат Абдрахманов.
Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Швеция назначен Олжас Сулейменов.
Другим указом Токаев освободил Сергея Нуртаева от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Королевстве Швеция и Чрезвычайного и Полномочного Посла в Королевстве Дания по совместительству.
06.09.2024, 11:20 43311
В Казахстане вступил в силу закон о противодействии торговле людьми
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан вступил в силу закон "О противодействии торговле людьми", сообщает Polisia.kz.
Главой государства 5 июля этого года подписан закон Республики Казахстан "О противодействии торговле людьми", который содержит новый понятийный аппарат, ранее на законодательном уровне не установленный и впервые включающий такие понятия, как "жертва торговли людьми", "потенциальная жертва торговли людьми", "субъекты противодействия торговле людьми" и другие (...) 5 сентября, документ вступил в законную силу", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что при разработке закона определены основные подходы. Внедрен международный опыт - концепция четырех "П": партнерство, предупреждение, преследование и помощь жертвам.
В законе вводится отсылочная норма на уголовное законодательство, предусматривающее ответственность за все формы торговли людьми, включая принудительный труд, попрошайничество, сексуальную эксплуатацию и извлечение органов.
Кроме того, закон позволит жертве лучше понимать свои права и меры защиты со стороны государства. Гарантии защиты прав и интересов жертв будут стимулировать их к обращению в полицию и способствовать доведению дел до суда. Все права жертв торговли людьми, которые действуют на сегодня, сохранены и отражены в законе.
Напомним, с начала года в Казахстане выявлено 137 фактов торговли людьми.
05.09.2024, 20:22 61926
Токаев принял президента Фонда международного развития ОПЕК
Президент также встретился с руководством фондов Арабской координационной группы
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Астана. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял президента Фонда международного развития ОПЕК Абдулхамида аль-Халифу и руководство фондов Арабской координационной группы, сообщает пресс-служба Акорды.
Глава государства принял президента Фонда международного развития ОПЕК Абдулхамида аль-Халифу
В ходе встречи с президентом Фонда международного развития ОПЕК Абдулхамидом аль-Халифу были рассмотрены вопросы взаимодействия и перспективы сотрудничества по финансированию инвестиционных проектов в Казахстане.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан придает стратегическое значение партнерству с Фондом ОПЕК по международному развитию, так как нацелена на укрепление связей с регионом MENA (Ближний Восток и Северная Африка).
В свою очередь Абдулхамид аль-Халифа поделился планами по финансированию таких ключевых секторов, как газохимическая отрасль, транспорт, управление водными ресурсами и здравоохранение.
В ходе встречи с руководством фондов Арабской координационной группы глава государства подчеркнул, что между Казахстаном и странами Залива сложились прочные и взаимовыгодные отношения в политической, торгово-экономической сферах. Кроме того, всестороннее сотрудничество с арабскими странами подкреплено конкретными договоренностями и соглашениями, которые были достигнуты в ходе взаимных визитов и переговоров на высшем уровне.
По словам президента, Арабская координационная группа зарекомендовала себя в качестве стратегического партнера Казахстана.
Ранее президент Казахстана принял президента Исламского банка развития.
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В Алматы вопреки протестам общественности сносят здание дома школьников № 2, а на его месте обещают построить новое. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически". Считаете ли вы необходимым снос здания?