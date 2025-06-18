Казахстан и Китай создадут центр по сейсмической безопасности

Проект включает в себя три стадии поэтапного ввода объектов

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Астана. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел встречу с председателем совета директоров китайской компании Qingdao Wanlin Food Co., Ltd. Ли Яньтао, сообщает пресс-служба главы - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел встречу с председателем совета директоров китайской компании Qingdao Wanlin Food Co., Ltd. Ли Яньтао, сообщает пресс-служба главы правительства





Стороны обсудили вопросы сотрудничества в области глубокой переработки сельскохозяйственной продукции. Внимание уделено реализации совместных инвестиционных проектов, в том числе по строительству завода по производству дегидрированных овощей.





В ходе встречи рассмотрены планы Qingdao Wanlin Food по строительству индустриального парка в Туркестанской области. Проект включает в себя три стадии поэтапного ввода объектов по переработке сельхозпродукции и развитию промышленной инфраструктуры на общей площади 70 га. Это запуск заводов по производству дегидрированных овощей, кормовых культур, а также строительство промышленного парка с привлечением не менее 15 партнеров со стороны китайского бизнеса.





Начаты работы по строительству завода производственной мощностью 50 тыс. тонн дегидрированных овощей в год. Инвестором увеличена сумма вложений с $30 млн до $90 млн, ожидается создание 300 рабочих мест. Компания на первом этапе арендовала готовые производственные помещения в промышленном парке СПК "Туркестан". В ближайшее время планируется монтаж оборудования, ввод в эксплуатацию первого этапа ожидается в июле. Стратегия развития проекта включает масштабирование производства с созданием дополнительных заводов по переработке моркови и чеснока в области Жетісу и северных регионах РК. Готовую продукцию производитель намерен реализовывать в Казахстане, а также экспортировать на рынки США и ЕС.





Мы заинтересованы в долгосрочном стратегическом партнерстве с Wanlin Group, включающем размещение новых производств по переработке сельхозпродукции, в том числе в аграрных регионах страны. Казахстан открыт к расширению кооперации через создание совместных НИОКР-центров, инвестирование в агротехнопарки, развитие экспортно ориентированных логистических хабов", - подчеркнул Олжас Бектенов.





Отраслевым министерствам и акимату Туркестанской области поручено обеспечить подготовку проекта соглашения об инвестициях в двухнедельный срок.





В свою очередь председатель совета директоров Qingdao Wanlin Food Co., Ltd. Ли Яньтао отметил значительный аграрный потенциал Казахстана и выразил заинтересованность в реализации совместных проектов в области глубокой переработки продукции АПК.





По итогам переговоров стороны подтвердили намерения развивать взаимовыгодное сотрудничество по всем перспективным направлениям.



