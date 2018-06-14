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Казахстан и Оман договорились о взаимном освобождении от визовых требований14.06.2018
Государство  11:12

Астана. 14 июня. Kazakhstan Today - 11 июня 2018 года в Маскате было подписано соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Султаната Оман о взаимном освобождении от визовых требований владельцев дипломатических, специальных и служебных паспортов, передает Kazakhstan Today.

Документ подписали посол Казахстана в Омане Ержан Мукаш и заместитель министра иностранных дел Омана Мухаммед бин Юсуф бин Касим Аз-Зарафи. Подписанное межправительственное соглашение стало важным шагом в последовательном расширении договорно-правовой базы между двумя странами, отметили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.

В конце прошлого года по решению оманского правительства Казахстан включен в список 25 стран, граждане которых могут получать туристические визы через веб-сайт (так называемые e-visa) без местного спонсора, при условии, что они являются обладателями въездной или резидентной визы США, Канады, Австралии, Великобритании и стран Шенгенской зоны, что дало дополнительную возможность для активизации взаимных поездок граждан.

В свою очередь, Оман входит в число 48 стран мира, граждане которых в упрощенном порядке могут получить краткосрочные визы в Казахстан без приглашения.

С целью развития двусторонних отношений в сфере туризма в апреле 2017 года при поддержке казахстанского посольства в Маскате был организован визит представителей оманских компаний Majan Light Travel & Tourism и AL Baleed Resort в Казахстан. Оманские бизнесмены встретились с казахстанскими коллегами, в ходе которой стороны обсудили перспективы взаимовыгодного сотрудничества.

В сентябре 2017 года состоялась ответная поездка казахстанских туроператоров в Оман, в ходе которой были налажены тесные контакты между туроператорами двух стран.
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