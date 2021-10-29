Система Orphus

Казахстан и Пакистан подписали План военного сотрудничества

28.10.2021, 15:09 66907
НУР-СУЛТАН. 28 ОКТЯБРЯ - Казахстан и Пакистан подписали План военного сотрудничества, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В Нур-Султане прошла протокольная встреча заместителя министра обороны Казахстана генерал-майора Мухамеджана Таласова с главой делегации оборонного ведомства Пакистана генерал-майором Маджидом Джахангиром. Стороны обсудили состояние и перспективы военного сотрудничества двух стран, сообщили в пресс-службе Минобороны РК. 
 

Пакистанская делегация прибыла для участия в шестом заседании Совместной казахстанско-пакистанской военной комиссии. На заседании подведены итоги совместной работы военных ведомств Казахстана и Пакистана за 2021 год и подписан План двустороннего военного сотрудничества на 2022 год. В проект нового плана включены мероприятия боевой подготовки, военного образования и других сфер военной деятельности, представляющих взаимный интерес", - проинформировали в ведомстве.

 
Также в пресс-службе отметили, что в рамках визита в Казахстан пакистанская делегация посетит Центр миротворческой подготовки в Алматы.
 
 

Комментарии

новости по теме

Правила приема в гражданство изменились в Казахстане

28.10.2021, 18:17 40177
Правила приема в гражданство изменились в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 28 ОКТЯБРЯ - В Казахстане изменились правила приема в гражданство, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Соответствующий приказ министра иностранных дел опубликован на сайте МВД РК. 
 
Прием ходатайств (заявлений) по вопросам приема в гражданство республики Казахстан и восстановления в гражданстве, в том числе в упрощенном (регистрационном) порядке, выхода из гражданства, утраты, лишения гражданства и определения принадлежности к гражданству для лиц, проживающих на территории республики, осуществляется органами внутренних дел Республики Казахстан по месту постоянного жительства заявителя.
 
Решения о приеме в гражданство, восстановлении в гражданстве, выходе из гражданства республики Казахстан принимается президентом республики Казахстан. Также на имя главы государства подаются жалобы на решения по вопросам о принадлежности к гражданству и утраты гражданства. 
 
При представлении заявителем неполного пакета документов в соответствии с настоящими правилами или полноты анкетных сведений, должностное лицо в течение трех рабочих дней направляет заявителю уведомление с указанием, каким требованиям не соответствует пакет документов. Если в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления заявитель не предоставил полный пакет документов и (или) или не устранил недостатки в представленных документах должностное лицо направляет уведомление об отказе в рассмотрении ходатайства.
 
Рассмотрение ходатайств (заявлений) по вопросам приема в гражданство Республики Казахстан и выхода из гражданства Республики Казахстан осуществляется со дня подачи ходатайства (заявлений) в течение 6 (шесть) месяцев, в упрощенном порядке в течение 3 (трех) месяцев.";
 
К ходатайству (заявлению) о приеме в гражданство республики Казахстан прилагаются следующие документы:
 
1) анкета-заявление по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам;
 
2) автобиография;
 
3) четыре фотографии размером 3,5 х 4,5 см;
 
4) обязательство о соблюдении условий, предусмотренных статьей 1 закона, по форме согласно приложению 6 к настоящим Правилам;
 
5) копия документа, удостоверяющего личность и подтверждающего принадлежность к гражданству другого государства, удостоверение лица без гражданства, свидетельство о рождении ребенка;
 
6) справка об отсутствии или прекращении гражданства другого государства, выданная компетентным органом соответствующего государства (кроме лиц, указанных в части втором подпункта 1) пункта 15 настоящих Правил, письменно обратившихся в органы внутренних дел с ходатайством о приеме в гражданство Республики Казахстан и одновременно к должностному лицу государства прибытия, принимающего решение по вопросам гражданства, с нотариально удостоверенным письменным отказом от иностранного гражданства. Копия заявления об отказе от прежнего гражданства приобщаются к материалам о приеме в гражданство);
 
7) документ об уплате государственной пошлины или освобождение от ее уплаты.
 
Помимо перечисленных документов представляют:
 
лица, отвечающие требованиям перечня профессий и требований для лиц, в отношении которых устанавливается упрощенный порядок приема в гражданство Республики Казахстан, утвержденного Указом президента Республики Казахстан от 6 июня 2005 года №1587 - ходатайство профильного государственного органа;
 
лицо, ходатайствующее о приеме в гражданство Республики Казахстан, в момент подачи ходатайства (заявления) состоящее в браке с гражданином Республики Казахстан, представляет нотариально удостоверенную копию свидетельства о заключении брака;
 
граждане бывших союзных республик, прибывшие с целью постоянного проживания в Республику Казахстан и имеющие одного из близких родственников - граждан Республики Казахстан представляют документы, удостоверяющие степень родства с гражданами Республики Казахстан (свидетельство о рождении, свидетельство о браке и др.).
 
Для регистрации утраты гражданства лицо, постоянно проживающее на территории республики Казахстан, и принявшее гражданство другого государства, в течение тридцати календарных дней подает в органы внутренних дел следующие документы:
 
1) заявление о регистрации утраты гражданства Республики Казахстан в произвольной форме;
 
2) паспорт и (или) удостоверение личности гражданина Республики Казахстан (оригинал);
 
в случае утери паспорта и (или) удостоверение личности Республики Казахстан лицо дает письменное объяснение.
 
3) копия паспорта гражданина иностранного государства или документ, подтверждающий наличие иностранного гражданства.
 
Должностное лицо составляет протокол об изъятии документов, удостоверяющих личность.
 
Приказ вводится в действие с 7 ноября 2021 года.
 

В Казахстане планируют ужесточить спецтребования к электронным сигаретам

28.10.2021, 13:30 77572
НУР-СУЛТАН. 28 ОКТЯБРЯ - Сегодня в сенате в ходе обсуждения проекта закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам перераспределения полномочий между уровнями государственного управления" обсуждали ужесточение спецтребований к электронным сигаретам и установление ответственности за их импорт, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Согласно законопроекту, Министерство финансов наделяется функцией устанавливать минимальные розничные цены на сигареты с фильтром, без фильтра и папиросы", - сказал депутат сената Султан Дюсембинов. 

 
Он напомнил, что в новом Кодексе о здоровье электронные сигареты были приравнены к обычным сигаретам, так как их влияние на здоровье также небезопасно и аналогично приводит к никотиновой зависимости. 
 
По словам вице-министра финансов Даурена Кенбила, с апреля текущего года проводится маркировка товаров. 
 

Мы сейчас хотим выйти с предложением о внесении ответственности за импорт электронных сигарет. Сейчас Министерством здравоохранения для ограничения оборота электронных сигарет определен технический регламент, где ужесточаются специальные требования к электронным сигаретам. В настоящее время эти регламенты на этапе согласования в госорганах", - сказал вице-министр. 

 

Правительство РК делегирует министерствам более шестидесяти функций

28.10.2021, 11:25 87535
НУР-СУЛТАН. 28 ОКТЯБРЯ - В сенате на рассмотрение представлен законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам перераспределения полномочий между уровнями государственного управления", передает KAZAKHSTAN TODAY .
 

Цель проекта Закона - дальнейшее перераспределение полномочий между уровнями государственного управления. Разработка данного законопроекта стала логическим продолжением предыдущих административных реформ", - рассказал министр национальной экономики Асет Иргалиев, представляя в палате проект закона.

 
Проект подготовлен с учетом поручений руководства страны, приоритетов, определенных в стратегических документах и рекомендациях экспертов.
 
Иргалиев уточнил, что законопроектом предусматриваются поправки в 46 законодательных актов, в том числе два кодекса и 44 закона.
 
По его словам, в рамках законопроекта перераспределяются 68 функций, из них:
 
- от правительства министерствам передаются 63 функции; 
 
- местным исполнительным органам - пять функций.
 
В качестве примера министр привел следующие полномочия - Минэкологии наделяется правом составления административных протоколов, МВД - правом учета лиц, содержащихся в СИЗО, МЦРИАП - правом выдачи разрешения на проведение аэросъемочных работ и другие.
 

В целом принятие законопроекта станет очередным шагом в формировании эффективной системы государственного управления и будет способствовать дальнейшему повышению ее автономности", - отметил министр.

 
Он также подчекрнул, что законопроект направлен на обеспечение преемственности проводимой политики по четкому разграничению полномочий между уровнями управления.
 

Реализация проекта не потребует дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета и не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий", - заключил Иргалиев.


Дополнено: депутаты сената одобрили в первом чтении законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам перераспределения полномочий между уровнями государственного управления".
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Заболеваемость COVID-19 в стране растет. В связи с этим, считаете ли Вы, что дети должны вернуться к посещению школ?

      Архив опросов