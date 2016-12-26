Казахстан и Россия подписали Концепцию дальнейшего сотрудничества на Байконуре

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Казахстан и Россия подписали Концепцию дальнейшего сотрудничества на Байконуре26.12.2016
Государство  18:57

Санкт-Петербург. 26 декабря. Kazakhstan Today - Сегодня в Санкт-Петербурге первый заместитель премьер-министра Казахстана Аскар Мамин и заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин подписали Концепцию дальнейшего сотрудничества на комплексе "Байконур", сообщила пресс-служба Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

По информации ведомства, концепция разработана в соответствии с договоренностями президентов Казахстана и России о проработке перспектив сотрудничества на комплексе "Байконур" и рассчитана до 2050 года, передает Kazakhstan Today.

"Концепция закрепляет договоренности сторон совместно развивать (модернизировать) в условиях продолжения арендных отношений инфраструктуру космодрома и города Байконыр, привлекать инвестиции, создавать новые рабочие места, строить жилье, развивать туризм, внедрять новые формы хозяйственных отношений. Но главное - это реализация новых совместных космических проектов на базе имеющейся инфраструктуры космодрома и в первую очередь проекта "Байтерек", - пояснили в пресс-службе.

Так4же сообщается, что в рамках реализации Концепции планируется разработать совместную программу развития города Байконыр на долгосрочный период.

Также сегодня министр оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Бейбутом Атамкулов и генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Игорь Комаров подписали Протокол о внесении изменения в Соглашение между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о статусе города Байконур, порядке формирования и статусе его органов исполнительной власти от 23 декабря 1995 года.

"Протокол предусматривает дополнительное включение в перечень казахстанских государственных органов, функционирующих в городе Байконыр, подразделений 10 госорганов Казахстана. Подписание Протокола необходимо для обеспечения выполнения ряда государственных функций государственными органами Республики Казахстан, а также обеспечения прав граждан на получение государственных услуг по казахстанским стандартам", - заключили в пресс-службе.
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