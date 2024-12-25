Казахстан и Россия подписали план культурных событий к 80-летию Победы

Все возвращаемые государству активы направляются на использование в социальных целях

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Астана. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров в ходе брифинга рассказал, какие незаконно приобретенных активы вернули Казахстану, передает корреспондент агентства.





С 2022 года Агентством обеспечен возврат имущественных активов и денежных средств государству и субъектам квазигосударственного сектора на сумму более 1 трлн 100 млрд тенге, из них денежные средства на сумму 321,6 млрд тенге возмещены напрямую в бюджет. В число возвращенных активов входят административные здания, эксклюзивные драгоценности, люксовые дома, квартиры и автомобили, акции и доли участия в компаниях, железнодорожные пути и денежные средства, в том числе из-за рубежа" - проинформировал спикер.





В частности, в 2024 году здание бизнес-центра Kaisar Tower в Алматы стоимостью более 7,9 млрд тенге передано в распоряжение Казахского национального женского педагогического университета.





Кроме того, на баланс Казахской национальной академии искусств имени Жургенова передано административное здание стоимостью более 800 млн тенге.





В столице три особняка стоимостью более 5 млрд тенге переданы в КГУ "Кабинет психолого-педагогической коррекции" акимата города Астаны для детей с инвалидностью. Это позволит значительно улучшить образовательные условия и поддержать развитие творческих инициатив. Один из люксовых объектов - резиденция в селе Барап Акмолинской области общей площадью 1,5 тысяч квадратный метров с земельным участком 135 гектаров передан управлению образования Астаны", - сообщил Данияр Бигайдаров.





По его словам, все возвращаемые государству активы направляются на использование в социальных целях.





С момента создания фонда на перечисленные Антикоррупционной службой 153,3 млрд тенге профинансировано строительство 83 школ на 92 тысячи ученических мест в ряде регионов и крупных мегаполисах страны (...) С начала 2024 года построено 18 новых школ. Основная доля приходится на столицу, Мангистаускую, Алматинскую и Жамбылскую области. В них созданы все необходимые условия для комфортного обучения", - заявил официальный представитель Антикора.





Также, отметил он, немалая доля активов возвращена из-за рубежа.





Сумма таких активов составила 670,5 млн долларов, в том числе это деньги возвращенные из Австрии, Лихтенштейна, ОАЭ, Турции, деньги от продажи иностранных ценных бумаг. Кроме того, в России и Франции также установлены активы, которые на сегодня переданы ТОО "Компания по управлению возвращенными активами", - добавил спикер.



