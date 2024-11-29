Казахстан и Россия подписали межправительственное соглашение в сфере телекоммуникаций

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Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Россия подписали межправительственное соглашение о совместном использовании 7-й зоны всемирной нумерации. Об этом - Казахстан и Россия подписали межправительственное соглашение о совместном использовании 7-й зоны всемирной нумерации. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.





Достигнутое соглашение закрепляет распределение диапазонов:





Республика Казахстан будет использовать коды +7 0, +7 6, +7 7.





Российская Федерация закрепила за собой коды +7 2, +7 3, +7 4, +7 5, +7 9.





Этот процесс стал результатом конструктивного диалога, основанного на принципах добрососедства и взаимного уважения. Казахстан и Россия продолжат тесное сотрудничество для обеспечения прозрачного и эффективного использования выделенных ресурсов в интересах граждан обеих стран", - сообщили в министерстве.





Как напомнили в ведомстве, в целях получения отдельного кода в 2021 году за Казахстаном был зарезервирован международный телефонный код +997.





В ходе проработки с операторами связи вопроса перехода на новый код было отмечено, что переход на новый код реализуем, но влечет ряд финансовых и технологических проблем. Кроме того, у всех абонентов отечественных операторов связи возникнет необходимость обновления своих данных абсолютно во всех сервисах для получения государственных и банковских услуг, социальных сетях и различных приложениях. Соответственно, в переходный период существует высокая вероятность сбоев и негативного опыта.





В связи с этим для удобства граждан Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК повторно проведены переговоры с Международным союзом электросвязи и было принято решение оставить без изменения международный код +7.





Ранее сообщалось, какие документы подписали Казахстан и Россия в рамках визита президента РФ в РК.



