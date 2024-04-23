Казахстан и Таиланд договорились о безвизовом режиме

Казахстанцы могут находиться на территории Таиланда без визы до 30 дней

Фото: Kazakhstan Today

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Астана. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Соглашение между правительством Казахстана и правительством Королевства Таиланд об освобождении от визовых требований владельцев национальных паспортов утвердили в правительстве РК.





Согласно документу , граждане Казахстана могут находиться на территории Таиланда без визы до 30 дней со дня въезда.





В общей сложности казахстанцы имеют право находиться в Таиланде 90 (девяносто) календарных дней в течение каждого периода в 180 (сто восемьдесят) календарных дней.





При этом срок действия паспорта должен быть не менее 6 месяцев.





Если въезжающие в страну намерены пребывать на ее территории более 30 календарных дней, они должны получить соответствующую визу.





Также казахстанцы могут въезжать, выезжать или следовать транзитом через территорию Таиланда через любые пункты пропуска, открытые для международного пассажирского сообщения, и должны соблюдать законодательство и правила этого государства в отношении въезда, выезда и транзита.





Те же правила действуют в отношении граждан Таиланда, въезжающих в Казахстан.





Каждая сторона сохраняет за собой право отказать во въезде гражданину государства другой стороны, которого она может счесть нежелательным, либо сократить или прекратить их пребывание на территории своего государства в соответствии с ее законодательством и правилами", - говорится в постановлении.





Документ введен в действие с 18 апреля 2024 года.



