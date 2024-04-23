22.04.2024, 11:09 41196
Казахстан и Таиланд договорились о безвизовом режиме
Фото: Kazakhstan Today
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Астана. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Соглашение между правительством Казахстана и правительством Королевства Таиланд об освобождении от визовых требований владельцев национальных паспортов утвердили в правительстве РК.
Согласно документу, граждане Казахстана могут находиться на территории Таиланда без визы до 30 дней со дня въезда.
В общей сложности казахстанцы имеют право находиться в Таиланде 90 (девяносто) календарных дней в течение каждого периода в 180 (сто восемьдесят) календарных дней.
При этом срок действия паспорта должен быть не менее 6 месяцев.
Если въезжающие в страну намерены пребывать на ее территории более 30 календарных дней, они должны получить соответствующую визу.
Также казахстанцы могут въезжать, выезжать или следовать транзитом через территорию Таиланда через любые пункты пропуска, открытые для международного пассажирского сообщения, и должны соблюдать законодательство и правила этого государства в отношении въезда, выезда и транзита.
Те же правила действуют в отношении граждан Таиланда, въезжающих в Казахстан.
Каждая сторона сохраняет за собой право отказать во въезде гражданину государства другой стороны, которого она может счесть нежелательным, либо сократить или прекратить их пребывание на территории своего государства в соответствии с ее законодательством и правилами", - говорится в постановлении.
Документ введен в действие с 18 апреля 2024 года.
Напомним, в сентябре прошлого года Таиланд ввел временный безвизовый режим для граждан Казахстана. Безвиз действовал с 25 сентября 2023 года по 29 февраля 2024 года, а затем был продлен до 31 августа 2024 года.
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23.04.2024, 12:58 8546
Жилье в зонах подтопления восстанавливать не будут - Шарлапаев
Строить частные дома будут в тех местах, где подтопления в будущем не ожидается
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Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Жилье в зонах риска затопления восстанавливать не будут, рассказал министр промышленности и строительства Республики Казахстан Канат Шарлапаев на брифинге в правительстве.
Восстанавливать жилье в местах подтопления мы не поддерживаем. То есть, несмотря на пожелания человека остаться там, где он жил, - восстанавливать жилье в этой зоне мы не будем. Потому что по факту эта ситуация будет повторяться каждый год", - заявил министр.
По словам Шарлапаева, в городах достаточно сложная ситуация, в некоторых местах придется возводить многоквартирные дома. Для остальных строительство частных домов будет выбираться в тех местах, где подтопления в будущем не ожидается.
В случае признания жилья не пригодным существует два механизма: по решению акимата в этом регионе приобретается квартира по выбору, согласованному с пострадавшим, либо мы заново строим это жилье. Разработаны два механизма, но очевидно, что покупать быстрее, чем строить", - сообщил министр строительства.
Он подчеркнул, что перед правительством стоит задача за максимально короткий срок выстроить это жилье и постараться обеспечить за летний строительный сезон всех людей домами.
Напомним, на заседании правительства Шарлапаев рассказал, как будет решаться вопрос с восстановлением пострадавшего от паводков жилья.
23.04.2024, 12:10 8131
Более 650 тысяч казахстанцев стоят в очереди на жилье Дополнено
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Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сделать списки очередников на жилье прозрачными и понятными поручил на заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов, сообщает пресс-служба кабмина.
Всем акиматам необходимо завершить работу по актуализации списков очереди на жилье до конца 1-го полугодия. Все должно соответствовать установленным правилам. Зачисление в очередь надо сделать прозрачным и понятным. Также следует вести четкий мониторинг уже включенных в списки людей", - отметил Бектенов.
В настоящее время в очереди на жилье состоит из более 650 тыс. граждан. В 2023 году акиматы начали проверять заявителей на соответствие требованиям для участия в жилищной программе.
В итоге в Акмолинской области выявили порядка 16 тыс. недобросовестных граждан, в Шымкенте - более 36 тыс. человек. При этом лишь малая часть нарушивших условия казахстанцев исключены из очереди.
Среди других ключевых задач в сфере строительства на 2024 год:
- ввод 18 млн кв. метров жилья;
- запуск новой ипотечной программы;
- решение системных проблем долевого строительства и незаконной застройки.
По словам министра промышленности и строительства Каната Шарлапаева, к 2030 году в Казахстане планируется построить 111 млн кв. метров жилья за счет всех источников финансирования, что позволит обеспечить новым жильем более 1 млн семей.
Для социально-уязвимых слоев населения планируется приобрести более 22 тыс. квартир на общую сумму 339 млрд тенге.
Также в МПС РК рассказали о реализации государственных ипотечных программ в 2024 году:
- на предоставление льготной ипотеки по ставкам 2 и 5% годовых выделен 81 млрд тенге для выдачи порядка 7 тыс. займов;
- по ипотечной программе "Отау" со ставкой 9% предусмотрена выдача 8 тыс. займов на сумму 150 млрд тенге;
- с 1 мая "Отбасы банком" будет запущена новая льготная программа с первоначальным взносом 20% по ставке 7% годовых для социально уязвимых граждан и 9% - для остальных категорий граждан. В первый год планируется выдать 12 тыс. займов на сумму 300 млрд тенге и далее ежегодно по 200 млрд тенге для выдачи 8 тыс. займов;
- по программе "7-20-25" будет выдано порядка 5 тыс. займов на сумму 100 млрд тенге.
Шарлапаев также рассказал о новых мерах госрегулирования в строительстве. В их числе:
- запрет на заключение предварительных договоров;
- увеличение штрафных санкций с 300 до 2000 МРП;
- запрет на рекламу без разрешения на привлечение денег дольщиков;
- осуществление сделок по купле-продаже строящегося жилья в безналичной форме.
Данные предложения находятся на согласовании с заинтересованными госорганами.
Сейчас в 8 регионах РК насчитывается 39 проблемных объектов долевого строительства. Для их завершения ищут инвесторов и финансирование.
Дополнено 23.04.2024, 13.11
Строительство жилых домов компанией G-park без разрешительных документов прокомментировал министр строительства и промышленности Республики Казахстан Канат Шарлапаев.
Все очень просто - нужно прекращать незаконную застройку. Сейчас те меры, которые мы разработали уже в мажилисе. Например, запрет предварительных договоров - это один из самых основных инструментов обхода законного финансирования жилья дольщиками. Конкретно по G-park проинформируем, как вопрос будет решаться", - сказал глава Минпрома.
Шарлапаев отметил, что жителям Казахстана следует проявлять ответственность в выборе застройщика. Если объект официально не гарантирован, строится незаконно, по предварительным договорам - то лучше не покупать квартиры у этих застройщиков.
Напомним, почти 29% строительных компаний РК находятся в критическом положении. Кроме того, в РК остается актуальной проблема некачественного строительства и недобросовестных застройщиков.
23.04.2024, 10:30 14666
Пострадавшим от паводков в РК выплатят дополнительную компенсацию
Фото: МЧС
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Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Пострадавшим от паводков в РК выплатят дополнительную компенсацию. Об этом заявил премьер-министр РК Олжас Бектенов в ходе заседания правительства.
По его словам, с прошлой недели начата работа по возмещению ущерба.
Вчера мной подписано постановление, которое утвердило поправки в правила возмещения ущерба пострадавшим. Это только начало большой работы. К 100 МРП компенсации будем дополнительно выплачивать до 150 МРП. Это порядка 553 тыс. тенге, на которые люди смогут приобрести утраченные предметы первой необходимости: холодильник, стол, стулья, посуду, одежду. На данный момент уже порядка 11 тыс. семей получили выплату в размере 100 МРП", - сказал премьер-министр.
Также, по его словам, будут возмещаться потери предпринимателей.
Никто не останется без помощи. Все эти вопросы находятся на личном контроле президента и на моем контроле. Поэтому считаю, что мы преодолеем этот вызов достойно", - сказал Бектенов.
Он отметил, что ситуация с паводками постепенно стабилизируется.
Снято напряжение в Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской и Павлодарской областях. Вода начинает отступать в городах Петропавловске и Кульсары, где наблюдалась очень сложная обстановка. В круглосуточном режиме продолжается работа оперативных штабов в правительстве, МЧС и регионах... Тем не менее, в некоторых регионах угроза подтопления еще сохраняется. Фиксируются факты некоторого повышения уровня воды в реках", - сказал премьер-министр.
Он поручил Министерству по чрезвычайным ситуациям совместно с акиматами продолжить усиленный контроль за паводковой обстановкой и при необходимости обеспечить оперативное реагирование и эвакуацию населения.
Если нужно, то надо эвакуировать в принудительном порядке", - подчеркнул премьер.
Министерству экологии поручено увеличить количество гидропостов на водоемах и реках.
Акиматам регионов в кратчайшие сроки завершить техническое обследование подтопленного жилья, зданий и сооружений. Там, где вода ушла, необходимо без промедления начинать работу по расчистке территорий от последствий паводка, дезинфекции и восстановлению. Министерству промышленности нужно создать оперативную группу для координации на местах всех работ по восстановлению жилья, социальной и инженерной инфраструктуры. Нужен четкий план строительных и ремонтных работ с их завершением в максимально сжатые сроки", - сказал премьер-министр.
23.04.2024, 10:15 14456
В Казахстане изменились правила регистрации транспортных средств и подготовки водителей
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - С 23 апреля 2024 года в спецЦОНах страны при регистрации транспортных средств будут принимать обязательное нотариальное удостоверение договоров купли-продажи автомобиля. При этом будет отменена письменная форма сделки (ПФС). Об этом сообщили в пресс-службе НАО "Правительство для граждан".
Данные изменения направлены на обеспечение прозрачности при оказании государственных услуг. Отметим, что в случае, если граждане не желают нотариально заверять сделки купли-продажи авто для перерегистрации, то они могут переоформить транспортное средство онлайн через приложения банков второго уровня", - отметили в пресс-службе.
Помимо этого, с 23 апреля кандидаты в водители смогут сдавать экзамены на получение прав только после окончания автошкол. Пункты, допускающие самоподготовку кандидатов в водители, претендующих на получение прав категории А и В, а также А1 и В1, удалены из правил приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений.
Отмечается, что новшества стали возможными благодаря внесению изменений и дополнений в правила регистрации и учета транспортных средств, а также подготовки водителей.
Это было необходимо для повышения эффективности административных процессов и обеспечения более высокого уровня безопасности дорожного движения", - добавили в пресс-службе.
Изменения разработаны Комитетом административной полиции МВД РК и основаны на положениях закона РК "О дорожном движении". Всего в правила внесены 53 поправки. С полным текстом обновленных правил можно ознакомиться по ссылке.
23.04.2024, 09:51 17626
Как будут использовать паводковую воду в Казахстане
Фото: primeminister.kz
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Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве водных ресурсов РК рассказали, как будут использовать паводковую воду.
Филиал "Казводхоза" по Атырауской области роет 14,5 км дополнительных каналов, чтобы перенаправить паводковую воду из реки Жайык в Каспийское море. Это также позволит уменьшить объем воды, проходящей через город Атырау", - проинформировали в ведомстве.
В Западно-Казахстанской области приступил к сбросу воды из Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы в Камыш-Самарские озера. Вода в эти озера не поступала последние 20 лет.
Впервые с 2000 года на реке Тобол наблюдается многоводие. Крупные водохранилища каскада реки Тобол обеспечили безопасный пропуск паводковых вод и наполнились на 92%, что больше, чем в предыдущие годы. Благодаря этому водохранилища способны на долгий срок обеспечить необходимым количеством воды жителей региона.
Наполнение Астанинского водохранилища позволит в течении года обеспечивать питьевой водой жителей столицы. Прошлогодний объем воды в Астанинском водохранилище не позволял в полной мере обеспечить город питьевой водой, из-за чего приходилось подпитывать водохранилище через Канал им. К. Сатпаева. Процесс был затратным и стоил свыше 2 млрд тенге.
В Акмолинской области на 100% наполнились системы лиманного орошения "Алва" и "Кенбидайк". Также пополнились русла рек Козыкош, Мукыр и Карасу Целиноградского района. В озеро Тенгиз Коргалыжинского заповедника направлено 1,5 млрд кубометров воды.
В Западно-Казахстанской области появилась возможность направить воду в Урало-Кушумскую систему лиманного орошения, которая способна принять около 1 кубокилометра воды из реки Жайык.
Водохранилища Карагандинской области полностью наполнены. Собранная в них вода позволяет полностью удовлетворять потребности экономики региона в течение года.
Впервые за всю историю наблюдений вода, сброшенная с Кенгирского водохранилища области Улытау, поступила через реку Сарысу в озера Кызылординской области. Наблюдается активное наполнение Теликольской системы озер Кызылординской области, что должно оказать благоприятное влияние сельское хозяйство региона.
Приток из трансграничной реки Или в Капчагайское водохранилище Алматинской области обеспечил экологический сток в объеме около 2,3 кубических километров в озеро Балхаш.
В экологических целях вода из Тасоткельского водохранилища Жамбылской области сбрасывается по реке Шу. В начале апреля эта вода пересекла границу Созакского района Туркестанской области. Сброс воды из Тасоткельского водохранилища продлится до 1 мая, за это время по реке Шу в Созакский район должно поступить около 1 млн кубометров воды.
С 10 апреля из каскада водохранилищ реки Ертис осуществляются природоохранные попуски. Это позволит обеспечить необходимой кормовой базой сельское хозяйство Павлодарской области. В общей сложности планируется сбросить из водохранилищ 6,3 млрд кубометров воды.
22.04.2024, 20:23 40706
В Казахстане могут заблокировать TikTok
В США соцсеть запретили
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Астана. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Возможную блокировку социальной сети TikTok прокомментировала министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева.
Изучаем, в частности, Тикток. Нужно уже, на мой взгляд, это (блокировку. - Прим. ред.) рассматривать. Видите, мы вовлечены во все. Это дети смотрят. Вы видите, какие матерные слова там. Гадалки там гадают..." - сообщила министр.
По ее словам, решение будет зависеть от того, насколько уровень противоправного контента будет превалировать и зашкаливать.
Она напомнила, что в США соцсеть запретили, как и в нескольких европейских странах.
22.04.2024, 19:52 41861
Казахстанский дипломат стал новым гендиректором ИОПБ
Фото: ИОПБ
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Доха. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Дохе в онлайн-формате состоялась первая внеочередная сессия генеральной ассамблеи Исламской организации по продовольственной безопасности (ИОПБ), на которой единогласно избран новым генеральным директором организации посол Казахстана Берик Арын, сообщает пресс-служба ИОПБ.
Кандидатура казахстанского дипломата выдвинуло правительство РК по решению президента Касым-Жомарта Токаева.
Свою трудовую деятельность Берик Арын начал в 1994 году в управлении стран Среднего, Ближнего Востока и Африки МИД РК. В разные годы работал в посольствах Казахстана в Саудовской Аравии и Египте, Центре внешней политики Администрации президента Казахстана, заместителем руководителя аппарата сената.
До избрания на пост генерального директора ИОПБ Арын занимал должности посла РК в Саудовской Аравии и постоянного представителя РК при ОИС, а также являлся по совместительству послом РК в Бахрейне.
22.04.2024, 19:40 42386
Назначена председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда
Должность получила Назгуль Рахметуллина
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Астана. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Верховного суда Асламбек Мергалиев представил коллективу высшего судебного органа вновь назначенного председателя судебной коллегии по уголовным делам ВС Назгуль Рахметуллину, сообщает пресс-служба.
Назгуль Маульхановна честный и принципиальный профессионал своего дела. За ее плечами многолетний опыт работы в судебной системе страны. Назначение на эту особо ответственную должность - огромное доверие главы государства", - отметил Мергалиев.
Он выразил уверенность в том, что она с честью будет исполнять служебный долг, приложив все свои знания и опыт.
Председатель ВС также поздравил Талгата Ибрашева с назначением его председателем Алматинского областного суда.
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