Астана. 29 января. Kazakhstan Today - Казахстан и Турция подписали План военного сотрудничества на 2018 год, передает Kazakhstan Today.
Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК, в Анкаре состоялись штабные переговоры между оборонными ведомствами Казахстана и Турции по вопросам состояния и перспектив военного сотрудничества.
"В ходе переговоров стороны обсудили вопросы дальнейшего развития военного образования, в частности обучения курсантов в военных учебных заведениях Турции и боевой подготовки. По итогам переговоров стороны подписали План военного сотрудничества на 2018 год", - отметили в ведомстве.
В рамках визита была организована встреча с казахстанскими курсантами, обучающихся в училище Сухопутных войск Вооруженных сил Турции.
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