Казахстан и Туркменистан будут сотрудничать в области транспорта, логистики и транзита
Документ станет инструментом расширения сотрудничества в сфере железнодорожного, морского и автомобильного транспорта
Астана. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Туркменистан намерены подписать соглашение о стратегическом сотрудничестве в области транспорта, логистики и транзита.
Соответствующий проект документа подготовило Министерство транспорта РК.
Настоящее соглашение является для сторон инструментом расширения сотрудничества в сфере железнодорожного, морского и автомобильного транспорта и не распространяется на перевозку товаров, относящихся к продукции двойного и военного назначения, говорится в документе.
Стороны будут сотрудничать в следующих областях:
- содействие развитию межправительственного диалога;
- привлечение объемов перевозок по территориям Казахстана и Туркменистана, включая создание благоприятных тарифных условий, развитие инфраструктуры, внедрение цифровых решений;
- установление и развитие сотрудничества в сфере железнодорожного, морского и автомобильного транспорта с целью обеспечения эффективной и безопасной транспортировки грузов;
- дальнейшее развитие международного транспортного коридора "Север-Юг", направлений Китай - Иран и Китай - Турция, включая контейнерные перевозки по маршруту Китай - Казахстан - Туркменистан - Иран;
- реализация проекта "Единый логистический оператор на восточном маршруте международного транспортного коридора "Север - Юг";
- установление льготных железнодорожных транзитных тарифов для экспортеров, в том числе транзитом по территориям сторон в направление Серахс, Акяйла, Серхетабат, Имамназар, создание равных, беспрепятственных условий для экспорта и транзита в Афганистан и Иран;
- дальнейшее развитие и углубление взаимовыгодного сотрудничества сторон в морской сфере с целью развития имеющихся морских портов;
- содействие развитию железнодорожной и морской инфраструктуры, технической совместимости, синхронизации развития пограничных переходов и прилегающих участков Болашак - Актау, Серхетяка - Берекет, а также совместных проектов в этой области.
После принятия соглашения стороны разработают и примут план действий по его реализации.
Проект соглашения размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 27 сентября 2024 года.