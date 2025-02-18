Казахстан и Венгрия договорились о поставках нефти

Фото: aztm.kz

Рассказать друзьям

Алматы. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Алматы вернула незаконно реализованное недвижимое имущество Алматинского завода тяжелого машиностроения, - Прокуратура Алматы вернула незаконно реализованное недвижимое имущество Алматинского завода тяжелого машиностроения, сообщили в ведомстве.





С иском о признании сделок недействительными в суд обратился Комитет государственного имущества и приватизации.





Заводу вернули участки земли общей площадью более 37 га и 94 нежилых помещения общей площадью 79 966 м2.





Cудом требования истца удовлетворены, апелляционной инстанцией решение оставлено в силе", - рассказали в прокуратуре.





Для справки





Алматинский завод тяжелого машиностроения (АЗТМ) - один из промышленных гигантов советской эпохи. Он был основан на базе эвакуированного Луганского паровозостроительного завода 17 ноября 1941 года. В 1946 году завод полностью перешел на выпуск продукции мирного назначения.На нем выпускали оборудование для нужд металлургической промышленности СССР. К 1950 году номенклатура новых видов продукции достигла 84 наименований, в 1951 году продукция АЗТМ вышла на мировой рынок.





В 1970-1975 годах АЗТМ занимал лидирующие позиции в СССР по разработке и производству станов для грубого волочения всех видов проволоки. В 1996 году Международный институт маркетинга присудил АЗТМ "Международную Бриллиантовую звезду за качество", а в 2000-м году завод отмечен правительством РК за выпуск импортозамещающей продукции для нефтегазовой и горнодобывающей промышленности.





В 2021 году завод произвел более 1 700 станков качалок для нефтепромысловых предприятий Казахстана. На сайте предприятия сообщается, что в ближайшие годы планируется строительство нового завода АО "АЗТМ".