Казахстан, Ирак и Россия выполнили обязательства по ОПЕК+

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Астана. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 2 октября, прошло 56-е заседание Совместного министерского мониторингового комитета (JMMC), на котором были проанализированы данные по добыче сырой нефти за июль и август и текущие рыночные условия, сообщает пресс-служба Минэнерго РК.





В ходе встречи Ирак, Казахстан и Россия подтвердили, что полностью выполнили обязательства в соответствии с планами компенсации, представленными в сентябре. Три страны подтвердили свою приверженность выполнению обязательств и компенсации в течение оставшегося периода действия соглашения.





Комитет отметил проведение трех отдельных технических семинаров с участием представителей Ирака, Казахстана и России и аналитических агентств о выполнении компенсационных планов в августе и сентябре.





Участники мониторингового комитета подчеркнули критическую важность выполнения обязательств и компенсации. Мониторинговый кабинет продолжит следить за соблюдением всех обязательств, принятых ранее, в том числе дополнительных добровольных сокращений, а также будет постоянно проводить оценку рыночных условий.





Следующее заседание мониторингового комитета запланировано на 1 декабря.