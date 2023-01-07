06.01.2023, 19:56 26616
Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан построят Камбаратинскую ГЭС-1
Камбаратинская ГЭС-1 позволит обеспечить электрической энергией страны Центральной Азии и стабилизирует водообеспечение региона
Фото: freepik.com
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Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - 6 января в Бишкеке министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков, министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов подписали дорожную карту по реализации проекта "Строительство Камбаратинской ГЭС-1", сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК.
В рамках подписанной дорожной карты стороны договорились об основных условиях реализации проекта и обозначили предстоящие шаги для своевременного ввода в эксплуатацию электростанции.
Участие Казахстана в проекте осуществляется в рамках договоренностей, достигнутых в ходе официального визита президента РК Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан в мае 2022 года.
Камбаратинская ГЭС-1 должна стать крупнейшей электростанцией в Кыргызстане. Она позволит обеспечить электрической энергией страны Центральной Азии и стабилизирует водообеспечение региона.
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06.01.2023, 18:24 32021
Жарылганов назначен заведующим государственно-правовым отделом администрации президента РК
Фото: akorda.kz
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Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - Айдар Жарылганов назначен заведующим государственно-правовым отделом администрации президента Республики Казахстан, информирует пресс-служба Акорды.
Распоряжением главы государства Жарылганов Айдар Тулетаевич назначен заведующим государственно-правовым отделом администрации президента Республики Казахстан", - сообщает пресс-служба.
Ранее сообщалось, что Ренат Бектуров назначен управляющим международным финансовым центром "Астана".
06.01.2023, 18:22 33721
Бектуров назначен управляющим МФЦА
Токаев подписал соответствующий указ
Фото: Instagram/rn.bekturov
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Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - Указом главы государства Касым-Жомарта Токаева Ренат Бектуров назначен управляющим международным финансовым центром "Астана", информирует пресс-служба Акорды.
Назначить Бектурова Рената Нурмолдаевича управляющим международным финансовым центром "Астана", - сообщается в тексте указа.
По данным aix.kz, Ренат Бектуров имеет более 10 лет опыта работы в сфере финансовых услуг, бывший финансовый директор AIX. Ранее занимал должность руководителя отделом развития управления активами администрации МФЦА, возглавлял казначейство в национальной инвестиционной корпорации Национального банка Казахстана.
Он работал в Банке развития Казахстана и участвовал в ряде знаковых сделок на рынке долгового капитала, таких как первый выпуск сукук в регионе СНГ. Ренат Бектуров является членом президентского молодежного кадрового резерва.
Кроме того, он имеет степень магистра в области банковского дела и финансов с отличием от университета Лестера, а также степень сертифицированного финансового аналитика (CFA Charter Holder).
Также указом главы государства Кайрат Келимбетов освобожден от должности управляющего международным финансовым центром "Астана".
06.01.2023, 17:28 35336
Токаеву доложили о реформе национальной "антиотмывочной" системы
Президента проинформировали о ходе реализации его поручения по ликвидации финансовых пирамид
Фото: Акорда
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Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, который отчитался о деятельности агентства за 2022 год, сообщает пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарту Токаеву сообщили, что при координации агентства проведена реформа национальной "антиотмывочной" системы, что позволило максимально приблизить действующее законодательство к международным стандартам ФАТФ (FATF).
Также главе государства было доложено, что ведомством проводится системная работа по минимизации вовлечения бизнеса в уголовный процесс. За последние четыре года количество регистрируемых дел сокращено более чем в два раза.
По словам Жаната Элиманова, пресечена деятельность более тысячи обнальных фирм, содействовавших посредством выписки фиктивных счет-фактур в уклонении от уплаты налогов. Ликвидировано 110 незаконных игорных заведений, 44 подпольных цеха по производству нелегальной алкогольной продукции.
Президента проинформировали о ходе реализации его поручения по ликвидации финансовых пирамид. За отчетный период заблокировано 13 тысяч веб-страниц и аккаунтов с рекламной деятельностью финансовых мошенников. Пресечена деятельность 29 финпирамид, обеспечено возмещение потерпевшим компенсации на сумму 8,3 млрд тенге. Принятые меры также обеспечили возврат активов на сумму свыше 300 млрд тенге.
По итогам встречи глава государства поручил продолжить работу по пресечению деятельности финансовых пирамид, мошеннических схем, а также усилить меры по защите добросовестного бизнеса и противодействию финансовым и экономическим преступлениям.
Ранее сообщалось, что министр внутренних дел отчитался перед главой государства о проделанной работе ведомства за 2022 год.
06.01.2023, 14:32 40551
Двадцать четыре лидера ОПГ задержаны за год в Казахстане
Фото: Polisia.kz
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Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр внутренних дел Марат Ахметжанов отчитался перед главой государства Касым-Жомартом Токаевым о проделанной работе ведомства за 2022 год и планах на предстоящий период, сообщает Акорда.
По словам Ахметжанова, в стране усилена работа по раскрытию краж и скотокрадства.
Также, благодаря изменению подходов к противодействию организованной преступности с акцентом на устранение причин и условий для их существования и источников финансирования, за год задержаны 24 лидера и 114 членов организованных преступных группировок.
Кроме того, глава МВД доложил президенту о принимаемых мерах по борьбе с киберпреступностью.
В рамках реализации комплексных мер по противодействию интернет-мошенничествам компаниями сотовых связей заблокировано 5,5 млн звонков с "подменных" номеров. Министерством внутренних дел ликвидировано 6 ОПГ и пресечена работа 165 сайтов с признаками мошенничества", - сообщил Ахметжанов.
МВД совместно с другими правоохранительными и специальными органами выявлено 2781 наркопреступление. Из незаконного оборота изъято более 15 тонн наркотиков и ликвидировано 70 нарколабораторий, а также заблокировано 1990 наркосайтов.
По итогам встречи президент отметил приоритетность реализации мер по профилактике и оперативного реагирования к любому проявлению бытового насилия, интернет-мошенничества и преступлений в сельской местности. Глава государства поручил принять организационные и законодательные шаги в этом направлении. Также он обозначил перед руководителем ведомства ряд задач по обеспечению дорожной безопасности и правопорядка в стране.
Напомним, сегодня КНБ сообщило о задержании крупной наркогруппировки, сбывавшей опиаты в разных регионах Казахстана.
06.01.2023, 11:32 46196
Александр Данилов покинул пост вице-министра информации и общественного развития
Фото: Primeminister.kz
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Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Республики Казахстан Данилов Александр освобожден от должности вице-министра информации и общественного развития РК согласно поданному заявлению, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Александр Данилов родился 16 декабря 1991 года в Караганде.
Окончил Карагандинский государственный технический университет и Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева.
Трудовой путь начал в общественном секторе, в разные годы являлся руководителем ряда молодежных общественных организаций.
Также занимал руководящие должности в частных организациях.
С июля 2020 по январь 2022 года являлся руководителем проекта Stopfake.kz.
С января 2022 года и по настоящее время занимал должность вице-министра информации и общественного развития РК.
05.01.2023, 17:35 78296
Новые полномочия обсудил Токаев с омбудсменом по правам человека
Токаев указал на приоритетность задач, направленных на развитие института омбудсмена и усиление его потенциала
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Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял Уполномоченного по правам человека Артура Ластаева, сообщает Акорда.
В ходе встречи были обсуждены новые полномочия Уполномоченного по правам человека в контексте конституционной реформы по обеспечению прав граждан через обращение в Конституционный суд и Верховный суд, а также взаимодействие с Генеральной прокуратурой.
Президент акцентировал внимание на важности принятия действенных мер со стороны судебной системы и правоохранительных органов в части усиления конституционных гарантий граждан в процессе уголовного правосудия и исполнения наказания.
В завершение Касым-Жомарт Токаев указал на приоритетность задач, направленных на развитие института омбудсмена и усиление его потенциала. В том числе дал ряд поручений, нацеленных на дальнейшее укрепление конституционных гарантий прав человека и гражданина.
05.01.2023, 13:13 85321
Токаев почтил память жертв январских событий
В ходе январской трагедии погибли 238 человек
Фото: Акорда
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Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил мечеть Хазрет Султан в Астане, где почтил память жертв январских событий, сообщила пресс-служба Акорды.
Напомним, всего в ходе январских событий погибли 238 граждан. Среди них 41 человек был ранее судим. 67 признаны нападавшими, 142 являются нарушителями режима ЧП и антитеррористической операции, 4 погибли при совершении иных преступлений. В результате январских событий погибли 19 сотрудников силовых структур, 3037 полицейских и военнослужащих получили ранения. Самое большое количество погибших 151 человек - в городе Алматы. Многие погибли при нападении на резиденцию президента.
23 декабря 2022 года был открыт мемориал жертвам январской трагедии в Алматы.
05.01.2023, 11:20 69646
Руслан Желдибай назначен заместителем руководителя администрации президента РК
С апреля 2022 года Желдибай занимает должность пресс-секретаря президента Республики Казахстан
Фото: Primeminister.kz
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Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Указом президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева Желдибай Руслан назначен заместителем руководителя администрации президента - пресс-секретарем президента Республики Казахстан, сообщает Акорда.
Руслан Желдибай родился в 1989 году в Жамбылской области.
Окончил Казахский экономический университет имени Рыскулова, Университет Уорик (Великобритания). Выпускник программы "Болашак".
Трудовую деятельность начал в 2012 году в должности редактора на телеканале "Казахстан".
В 2012-2018 годы - руководитель отдела, продюсер на телеканале "Алматы".
В 2018-2019 годы - и.о. руководителя, руководитель управления по информационной работе в интернет-пространстве и социальных сетях Комитета информации и коммуникаций РК.
В 2019-2020 годы - заместитель председателя Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК.
С мая 2020 года - заместитель заведующего отделом внутренней политики администрации президента РК.
В апреле 2022 года назначен пресс-секретарем президента Республики Казахстан.
Также сообщается, что распоряжением главы государства Нурпеисов Асат Булатович назначен заместителем управляющего делами президента Республики Казахстан.
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