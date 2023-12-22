Казахстан начал строить новую железную дорогу в Китай  

Фото: primeminister.kz

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Астана. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В области Абай началось строительство новой железнодорожной линии Бахты - Аягоз протяженностью 272 километра. Официальный старт работам в режиме телемоста дал премьер-министр РК Алихан Смаилов.





Проект реализуется в рамках исполнения поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева по повышению транспортно-транзитного потенциала Казахстана. В ходе строительства новой линии планируется открытие третьего пограничного перехода с Китаем Бахты - Чугучак.





В целом железнодорожная линия Бахты - Аягоз позволит увеличить пропускную способность между Казахстаном и Китаем с 28 до порядка 48 млн тонн, разгрузить южные пункты пропуска и привлечь дополнительные объемы транзита. Планируется, что двухпутная железная дорога будет введена в эксплуатацию в 2027 году.





Масштабный проект будет реализован с участием частного инвестора на принципах ГЧП. В процессе строительства возведут 11 станций, 47 мостов, 23 железнодорожных и 8 автодорожных путепроводов, 5 пешеходных мостов, 16 смотровых сооружений. Для этого у отечественных производителей планируется приобрести свыше 500 тысяч единиц шпал и 36 тонн рельсов. Ожидается, что местное содержание составит не менее 85%.





Премьер-министр отметил, что в прошлом году по железным дорогам Казахстана был перевезен максимальный за 30 лет независимости объем грузов, который составил 245 млрд тонн/километр. Высокие темпы сохраняются и в текущем году, несмотря на геополитическую обстановку и инфраструктурные ограничения.









За последние пять лет объем транзитных контейнерных перевозок вырос в 3,2 раза. Расширяются существующие и открываются новые транзитные коридоры. Особую актуальность приобрели Транскаспийский международный транспортный маршрут, Север - Юг и Южный коридоры", - сказал Алихан Смаилов.





Вместе с тем на сегодняшний день пропускные и инфраструктурные мощности достигли своего пика. Для решения данного стратегического вопроса было принято решение о реализации ряда инфраструктурных проектов в железнодорожной отрасли.





В ноябре прошлого года началось строительство вторых путей на участке Достык - Мойынты. В текущем году был дан старт работам по новой железной дороге в обход Алматы и железнодорожной линии Дарбаза - Мактаарал. Всего в течение трех лет в республике будет построено свыше 1300 километров железных дорог.





Премьер-министр добавил, что строительство магистрали обеспечит рабочими местами более 1700 человек. При этом открытие мест разгрузки и погрузки также повлечет за собой создание новых рабочих мест.





Все это положительно повлияет на экономику не только области Абай, но и всей страны. Реализация проекта Бахты - Аягоз также ускорит интеграцию железнодорожной сети Казахстана в мировую транспортную систему", - подчеркнул Алихан Смаилов.





Как отметил заместитель председателя правления АО "НК "КТЖ" Канат Альмагамбетов, новая ветка позволит нарастить объем казахстанского экспорта, а также транзит грузов из России в Китай и обратно.





Товары, идущие с области Абай, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областей и других, будут проходить по этой ветке. Строительство двухпутной линии - это залог того, что она будет сразу с достаточной пропускной способностью. В целом это будет дополнительный приток транзитных грузов и импульс развитию наших близлежащих территорий", - сказал он.