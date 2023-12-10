09.12.2023, 19:33 30266
Казахстан направил 38 тонн гуманитарной помощи в Палестину
Груз будет передан представителям общества "Красный полумесяц"
Фото: МЧС РК
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Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В соответствии с поручением президента РК Касым-Жомарта Токаева в поддержку палестинского народа направлена гуманитарная помощь, сообщает пресс-служба МЧС РК.
Продукты питания, постельные принадлежности из государственного материального резерва, а также лекарственные средства и медицинские изделия ТОО "СК-Фармация" направлены грузовым самолетом. Всего в перечне 14 наименований. Общий объем груза составляет более 38 тонн.
Груз будет передан представителям общества Красного Полумесяца.
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10.12.2023, 17:09 1861
В Минэнерго прокомментировали жалобы жителей Актау на нехватку газа
По информации министерства, водители Актау заправляются в основном в центре города, поэтому там образуется очередь за газом
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Актау. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве энергетики Республики Казахстан прокомментировали распространившуюся в СМИ информацию о дефиците сжиженного газа на заправках Актау.
По информации министерства, водители Актау заправляются в основном в центре города, поэтому там образуется очередь за газом. В целом дефицита в области нет.
Большая часть очередей наблюдается в 29а, 24 и в микрорайоне Шыгыс, за пределами города очередей не наблюдается", - сообщили в ведомстве.
В регионе сжиженный газ продают за 54-59 тенге.
На этот месяц министерство выделило Мангистауской области 1500 тонн сжиженного нефтяного газа дополнительно.
В ведомстве добавили, что на сегодня в области зарегистрировано 433 АГЗ, из которых функционируют 169. В Актау - 31, в Жанаозене - 44, в Мунайлы - 36, в Мангистау - 16, в Тупкарагане - 14, в Бейнеу - 11, в Каракие - 17.
В Минэнерго напомнили, что в целях недопущения дефицита газа в регионе с 1 декабря ежедневная отгрузка с завода "КазГПЗ" увеличивается с 570 до 620 тонн в сутки.
Напомним, потребление сжиженного газа в Казахстане за 9 месяцев текущего года выросло на 25%.
Вице-министр энергетики Алибек Жамауов сообщал, что с начала 2024 года в Казахстане газ подорожает.
Ранее сообщалось, что в Астане ввели ограничения по продаже автогаза из-за дефицита. Также сообщалось о дефиците сжиженного газа на заправках Шымкента.
09.12.2023, 13:49 39601
В Семее 125 работников предприятия не могли получить свои зарплаты
Погашена задолженность на сумму более 90 млн тенге
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Семей. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Абайской области проводит постоянный мониторинг и контроль за соблюдением трудовых прав работников. При координации прокуратуры области погашена задолженность по заработной плате на сумму более 90 млн тенге, сообщает пресс-служба надзорного органа.
125 работникам АО "Семипалатинский машиностроительный завод" не оплачивалась заработная плата в течение 9 месяцев.
Руководство прокуратуры совместно с акиматом и уполномоченными органами области приняло ряд мер. В результате задолженность по заработной плате погашена в полном объеме, тем самым защищены права 125 работников.
09.12.2023, 10:13 44736
Бывшему акиму Павлодарской области отменили приговор
Фото: Depositphotos
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Павлодар. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель прокурора Павлодарской области обратился в суд с ходатайством о возобновлении по вновь открывшимся обстоятельствам производства по делу в отношении бывшего акима Павлодарской области Булата Бакауова, сообщает пресс-служба суда № 2 Павлодара.
Бывший аким Павлодарской области был осужден приговором суда № 2 Павлодара от 27 мая 2020 года по статье 361, часть 4, пункт 3, УК за злоупотребление должностными полномочиями в целях снижения доначисленных ТОО налогов, что повлекло их неуплату.
Постановлением следователя ДЭР от 22 октября 2022 года, то есть после вынесения приговора судом, дело по неуплате налогов ТОО прекращено в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения на основании заключения экспертизы об ошибочном доначислении сотрудниками ДГД налогов. В связи с прекращением дела следователем специализированным межрайонным судом по административным делам Павлодарской области 10 мая 2023 года признано незаконным и отменено уведомление в части доначисления налогов", - сообщили в суде.
Таким образом, существенного вреда интересам государства не причинено.
В связи с изложенным суд согласился с ходатайством прокурора и отменил приговор. Уголовное дело прекращено в связи с отсутствием в действиях состава уголовного правонарушения.
Напомним, сотрудники КНБ задержали Булата Бакауова 16 января 2020 года. Следствие длилось почти четыре месяца. Большую часть этого времени экс-чиновник находился под домашним арестом.
27 мая 2020 года в Павлодарском городском суде № 2 прошло заседание, на котором рассматривалось дело бывшего акима Павлодарского региона Булата Бакауова. По итогам заседания он освобожден из-под стражи в зале суда.
В марте 2022 года Булат Бакауов подавал жалобу на постановление суда № 2 Павлодара, где в январе ему отказали в условно-досрочном освобождении. Однако суд апелляционной инстанции не установил фактических данных, свидетельствующих о том, что Булат Бакауов исправился и не нуждается в дальнейшем отбывании наказания.
08.12.2023, 20:13 71631
Глава государства подписал указ "О Плане действий в области прав человека и верховенства закона"
Фото: Акорда
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Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О Плане действий в области прав человека и верховенства закона", сообщает пресс-служба Акорды.
Правительству поручено до 15 июля и 5 января представлять в администрацию президента РК информацию о ходе выполнения плана действий.
В связи с Всемирным днем прав человека подписал указ "О Плане действий в области прав человека и верховенства закона". План включает ряд мер, направленных на усиление гендерного равенства, борьбу с бытовым насилием, защиту граждан в области уголовного правосудия, предупреждение пыток и жестокого обращения. Предусмотрены шаги по обеспечению права на свободу объединений и права на труд, а также прав лиц с ограниченными возможностями. Документ укрепит национальную систему защиты прав человека. В рамках реализации Плана будут приняты соответствующие законы", - написал президент в соцсети Х.
08.12.2023, 16:13 80476
Инвестиции в экономику Астаны с начала года превысили 1 трлн тенге
До конца года планируется ввести в эксплуатацию 25 инвестиционных проектов на общую сумму 87,7 миллиарда тенге
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Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет акима Астаны Жениса Касымбека о социально-экономическом и инфраструктурном развитии столицы, сообщает Акорда.
По словам акима столицы, по всем ключевым экономическим показателям отмечается положительная динамика. За 10 месяцев текущего года объем инвестиций превысил один триллион тенге. До конца года планируется ввести в эксплуатацию 25 инвестиционных проектов на общую сумму 87,7 миллиарда тенге, в том числе 14 проектов - в сфере обрабатывающей промышленности, 7 проектов - в сферах образования и медицины, 4 проекта - в сфере логистики. Данные проекты позволяет создать 1,4 тысячи рабочих мест.
Главе государства также было доложено о ходе отопительного сезона. Текущей осенью было завершено строительство газовой тепловой станции "Юго-Восток", первого этапа газовой тепловой станции "Туран" и первого этапа ТЭЦ-3. Мощность данных объектов жизнеобеспечения составляет 1140 Гкал/час. Город впервые за долгое время в текущем отопительном сезоне вышел с профицитом тепла.
В следующем году планируется ввести в эксплуатацию первую очередь газовой тепловой станции "Тельмана" и вторую очередь газовой тепловой станции "Туран". Это позволит обеспечить еще 850 Гкал/час тепловой мощности.
Аким города рассказал о строительстве социальных объектов (школ, доступного льготного жилья, медцентров), завершении долгостроев, сносе аварийного ветхого жилья, развитии жилых массивов и др. В частности, в следующем году в столице начнется строительство пяти дворцов школьников. Также начнется строительство государственных детских садов.
В завершение встречи президент дал ряд поручений по дальнейшему развитию социальной и инженерной инфраструктуры.
08.12.2023, 12:04 90466
Назван новый инвестор "АрселорМиттал Темиртау"
Фото: Depositphotos
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Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство РК и корпорация ArcelorMittal заключили сделку о передаче АО "АрселорМиттал Темиртау" Казахстану, сообщает пресс-служба правительства.
Подробности соглашения на пресс-конференции озвучил министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев. По его словам, переговорный процесс состоял из 11 раундов, в результате чего обеими сторонами были достигнуты принципиальные позиции.
По новому инвестору - группа компаний Allur, Андрей Лаврентьев. Они вступают в свои права владения буквально в ближайшие день или два", - сказал министр.
Он особо подчеркнул, что никакого присутствия иностранных инвесторов не будет.
Предприятием будет владеть и управлять казахстанский инвестор. Общий объем инвестиций в течение 3 лет составит порядка $3,5 млрд, и в самое ближайшее время инвестиции составят более $1 млрд в улучшение операционной работы предприятия", - сообщил министр.
Общая сумма сделки составила $286 млн. Это стоимость двух полностью функционирующих предприятий, подчеркнул Шарлапаев.
В Актау было производство. Это завод по производству труб для нашей нефтегазовой индустрии. И этот актив тоже попадает в периметр сделки. Когда мы говорим о двух активах, речь идет не о каком-то разделении, а о том, что в периметр сделки еще вошел дополнительно, к основному производству "АрселорМиттал Темиртау", трубный завод в городе Актау", - пояснил глава Минпрома.
Министр выделил три ключевых момента проведенной сделки:
- государство снизило стоимость активов с $3,5 млрд до $286 млн;
- из бюджета на реализацию сделки не потрачено ни одного тенге;
- новый инвестор берет на себя обязательства перед материнской компанией ArcelorMittal по погашению краткосрочного займа в размере $250 млн и долгосрочного займа в размере $450 млн в течение четырех лет.
Кроме того, стоит отметить, что ArcelorMittal не выдвигает никаких претензий к правительству Казахстана и соглашение было достигнуто в рамках правового поля, в полном соответствии с международным законодательством. Более того, нам удалось убедить ArcelorMittal сделать взнос на 16 млрд тенге (34,6 млн долларов США) в поддержку благотворительного фонда "Қазақстан халқына". Средства, которые поступят в фонд от АМТ, направят на решение насущных проблем жителей Карагандинской области в сферах здравоохранения, образования, культуры, спорта и на развитие социально значимых проектов региона. При этом 50% от этой суммы будет реализовано в городе Темиртау", - подчеркнул глава Минпрома.
Шарлапаев также пояснил, почему затянулся переговорный процесс.
В ходе переговоров компания ArcelorMittal запросила $3,5 млрд, что не соответствовало расчетам международных консультантов. Это стало одной из основных причин затянувшегося процесса переговоров. Нашей целью было приобрести комбинат по справедливой цене без допущения дорогостоящих и затяжных международных судебных разбирательств. Срочность и ускоренность переговоров были также продиктованы необходимостью не допустить остановки предприятия, а именно - остановку доменной печи, затопление шахт и т.д.", - сказал Шарлапаев.
Министр назвал соглашение между правительством Казахстана и ArcelorMittal мегасделкой и подчеркнул, что оно имеет исключительное значение для Казахстана.
Мы избежали множества рисков, с которыми столкнулись правительства других стран", - отметил министр.
Что касается другого названия предприятия, его, по словам министра, выберет новый инвестор.
Я думаю, что можем подождать, пока новый инвестор это окончательно подтвердит. С нашей точки зрения, будет правильно вернуть ему историческое название "Кармет". Думаю, сотрудники и жители региона нас поддержат", - заявил министр Канат Шарлапаев.
Министр также прокомментировал слухи о блокировке счетов АМТ.
Действительно, такая информация проходила, что были наложены ограничения. Но не все счета были заблокированы, были заблокированы некоторые суммы в рамках судебных разбирательств "АрселорМиттал Темиртау" с третьими лицами. По моей информации, никаких сейчас блокировок нет. Обязательства перед сотрудниками и поставщиками будут выполняться в полном объеме. Сомнений ни у кого не должно быть - государство и новый инвестор не допустят нарушения прав сотрудников этого предприятия", - пообещал министр.
Также журналисты поинтересовались у Шарлапаева, будут ли выполнены все обязательства перед семьями погибших шахтеров.
Насколько мне известно, все компенсации были выплачены. Касательно каких-то конкретных пожертвований, я, к сожалению, не владею этой информацией, потому что не знаю, каким образом это было сделано. Если хотите, мы разберемся и всю эту информацию поднимем. С точки зрения выполнения обязательств перед семьями погибших АМТ принял их на себя, и они были выполнены", - рассказал глава ведомства.
Он добавил, что обязательства по 44 шахтерам из 46 закрыты полностью, еще по двум погибшим остались технические вопросы, которые будут закрывать в ближайшее время.
Напомним, вопрос о выборе нового инвестора встал после очередной трагедии на шахте имени Костенко. Ночью 28 октября в шахте произошел пожар на глубине около 700 метров. Через некоторое время после возгорания произошел взрыв. На момент аварии в шахте находились 252 шахтера. Самостоятельно на поверхность поднялись 206 работников, погибли 46 человек. 29 октября было объявлено Днем общенационального траура по погибшим шахтерам. После трагедии на шахте президент незамедлительно распорядился прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау".
В это время с владельцами "АрселорМиттал Темиртау" правительство Казахстана уже вело переговоры о возможном выходе ArcelorMittal из состава металлургического комбината. Они начались после трагической аварии, которая произошла 3 ноября 2022 года на шахте имени Ленина, дочернем предприятии АМТ. 9 декабря 2022 года между правительством Казахстана и ArcelorMittal было подписано соглашение "Standstill Agreement", позволяющее казахстанской стороне провести оценку предприятия и аудит. В рамках данного соглашения для анализа и оценки деятельности АМТ были привлечены международные консультанты для юридического анализа, финансового аудита и технической экспертизы. Однако в ходе переговоров компания ArcelorMittal запросила $3,5 млрд, что не соответствовало расчетам международных консультантов.
08.12.2023, 11:41 91586
В Алматы провели сейсмоаудит 3500 объектов
Фото: Depositphotos
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Алматы. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы в 2023 году провели сейсмоаудит 3500 объектов, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
В августе текущего года глава государства поручил принять комплекс мер по обеспечению сейсмобезопасности зданий и сооружений города Алматы. В октябре АО "КазНИИСА" и Институтом сейсмологии РК начат сейсмоаудит, которым в целом за этот год охвачено 3500 объектов", - заявил аким Алматы Ерболат Досаев на внеочередной XII сессии городского маслихата VIII созыва.
Также, по его словам, определено 545 пунктов приема пострадавшего населения при возникновении ЧС. Кроме того, в Алматы в целях обеспечения сейсмической безопасности в 2023 году завершена установка 28 сейсмостанций раннего оповещения о землетрясениях.
Как сообщалось ранее, премьер-министр РК Алихан Смаилов поручил МЧС и руководству города в кратчайшие сроки провести сейсмоаудит и реализовать действенные меры по усилению сейсмической безопасности в Алматы. Он отметил, что в последний раз паспортизация объектов в городе проводилась в 2017 и 2018 годах.
Напомним, Казахстан входит в список государств с сейсмической нестабильностью. Высокому потенциалу сейсмической опасности подвержены территории Алматы, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областей. Однако самым активным является Алматинский регион - землетрясение может повлечь за собой сход лавин, селей, прорыв дамб. По оценкам экспертов, в случае разрушительного землетрясения в Алматы потери составят порядка 400 тысяч человек, будет разрушено до 60 процентов зданий, а прямой ущерб составит порядка 200 миллиардов тенге.
В эксклюзивном материале KAZAKHSTAN TODAY ученые рассказали о сейсмической активности Алматинского региона. По данным института сейсмологии, за последние 5 лет на территории Казахстана зарегистрировано 66 сейсмических событий.
08.12.2023, 11:17 91661
Земельные участки на сумму свыше 250 млн тенге вернули государству в ЗКО
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Уральск. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области государству возращены земельные участки на сумму 253 млн тенге, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Площадь возвращенных участков составила 332 гектара.
В частности, по результатам искового заявления прокурора района в госфонд возвращено 216 гектаров пастбища для ведения крестьянского хозяйства.
В ходе проверки установлено, что земельный участок был предоставлен с нарушением земельного законодательства и, более того, по целевому назначению не использовался. Решением специализированного межрайонного экономического суда Западно-Казахстанской области исковое заявление прокуратуры удовлетворено и договор аренды от 2017 года признан недействительным", - сообщили в прокуратуре.
Постановлением областного суда решение суда первой инстанции оставлено без изменения. Судебный акт вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что в Казахстане с января по август государству возвращено 7,8 млн га сельхозземель. В частности, "золотые" участки стоимостью более 7 млрд тенге возвращены государству в Мангистауской области и в Алматы.
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