Казахстан направил 38 тонн гуманитарной помощи в Палестину

До конца года планируется ввести в эксплуатацию 25 инвестиционных проектов на общую сумму 87,7 миллиарда тенге

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Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет акима Астаны Жениса Касымбека о социально-экономическом и инфраструктурном развитии столицы, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет акима Астаны Жениса Касымбека о социально-экономическом и инфраструктурном развитии столицы, сообщает Акорда.





По словам акима столицы, по всем ключевым экономическим показателям отмечается положительная динамика. За 10 месяцев текущего года объем инвестиций превысил один триллион тенге. До конца года планируется ввести в эксплуатацию 25 инвестиционных проектов на общую сумму 87,7 миллиарда тенге, в том числе 14 проектов - в сфере обрабатывающей промышленности, 7 проектов - в сферах образования и медицины, 4 проекта - в сфере логистики. Данные проекты позволяет создать 1,4 тысячи рабочих мест.





Главе государства также было доложено о ходе отопительного сезона. Текущей осенью было завершено строительство газовой тепловой станции "Юго-Восток", первого этапа газовой тепловой станции "Туран" и первого этапа ТЭЦ-3. Мощность данных объектов жизнеобеспечения составляет 1140 Гкал/час. Город впервые за долгое время в текущем отопительном сезоне вышел с профицитом тепла.





В следующем году планируется ввести в эксплуатацию первую очередь газовой тепловой станции "Тельмана" и вторую очередь газовой тепловой станции "Туран". Это позволит обеспечить еще 850 Гкал/час тепловой мощности.





Аким города рассказал о строительстве социальных объектов (школ, доступного льготного жилья, медцентров), завершении долгостроев, сносе аварийного ветхого жилья, развитии жилых массивов и др. В частности, в следующем году в столице начнется строительство пяти дворцов школьников. Также начнется строительство государственных детских садов.





В завершение встречи президент дал ряд поручений по дальнейшему развитию социальной и инженерной инфраструктуры.