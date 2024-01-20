Казахстан направит самостоятельный миротворческий контингент в район Голанских высот

Фото: Минобороны РК

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Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Парламент Казахстана одобрил отправку военнослужащих для участия в миссиях ООН на Ближнем Востоке и в Южном Судане.





Следует особо отметить направление первого национального миротворческого контингента в количестве 139 военнослужащих со своей военной техникой, вооружением и имуществом в качестве роты резерва в миссию силы ООН по наблюдению за разъединением на Голанских высотах. Развертывание планируется провести с марта 2024 года. Для этого будет заключен международный договор с ООН, определяющий обязательства сторон, а также вопросы финансового и материально-технического участия контингента в миссии", - сказал в ходе совместного заседания палат парламента министр обороны РК Руслан Жаксылыков.





Он отметил, что ООН выдала Казахстану мандат на самостоятельную миротворческую миссию.





На сегодняшний день впервые мы добились того, что ООН нам дала самостоятельную миссию. Мы пойдем выполнять миссию под нашим флагом. Это самое основное. Задачи, которые предстоят перед нами: в первую очередь это патрулирование районов, выполнение комендантской службы. Рота будет находиться резерве. Для этих целей мы обеспечиваем нашу роту боевыми колесными машинами в количестве 15 единиц, инженерной техникой, штатным вооружением, средствами связи и медицинским обеспечением", - уточнил Жаксылыков.





По его словам, с 2014 года 67 казахстанских офицеров приняли участие в миссиях ООН в Западной Сахаре, Кот-д’Ивуаре, Мали, Центральноафриканской Республике и Ливане в качестве военных наблюдателей и штабных офицеров. С 2018 года 538 казахстанских военнослужащих участвовали в миссии "Временные силы ООН в Ливане" в составе миротворческого подразделения.





В настоящее время казахстанские военные проходят службу в миссиях ООН: 6 офицеров - в Западной Сахаре, 2 офицера - в Центральноафриканской Республике, 2 офицера - в Демократической Республике Конго, 9 военнослужащих - в Ливане.





Руководством ООН дана высокая оценка боевой выучке наших военнослужащих и выражена готовность поддержать увеличение количества казахстанских миротворцев в миссиях ООН", - отметил министр.





По его словам, направление контингента в миротворческие миссии ООН не только вносит значительный вклад в укрепление международной безопасности, но и способствует повышению роли Казахстана на глобальной арене. В условиях нарастающей геополитической напряженности появляются новые риски и вызовы региональной и национальной безопасности, часть из которых может потребовать реагирования военными методами. В этой связи особую актуальность приобретает вопрос дальнейшего укрепления боеготовности войск и наработки практического опыта противодействия современным угрозам. Участие в миссиях ООН позволит Вооруженным силам Казахстана приобрести необходимые боевые навыки, характерные для миротворческих операций, которые будут использованы для совершенствования боевой выучки войск.





На основании изложенного, в соответствии с подпунктом 5) статьи 53 Конституции вносится предложение о направлении миротворческого контингента Вооруженных сил Республики Казахстан (рота резерва, штабные офицеры, военные наблюдатели и специализированные подразделения) в количестве до 430 человек для участия в миссиях ООН: "Силы ООН по наблюдению за разъединением на Голанских высотах" (UNDOF, Сирия - Израиль); "Орган ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия" (UNTSO, Палестина - Израиль); "Миссия ООН в Республике Южный Судан" (UNMISS, Южный Судан); "Временные силы ООН по обеспечению безопасности в Абьее" (UNISFA, Судан)", - сказал Руслан Жаксылыков.





Депутаты парламента поддержали данное предложение.



