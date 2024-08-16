Казахстан не добился прогресса в достижении целей устойчивого развития - ООН
В 2023 году РК заняла 66-е место из 167 стран, представивших данные
Астана. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - За последний год Казахстан не добился прогресса в достижении целей устойчивого развития (ЦУР) ООН, к которым страна присоединилась в 2015 году, сообщает Ranking.kz со ссылкой на отчет ООН об устойчивом развитии - 2024.
По индексу ЦУР в 2023 году РК заняла 66-е место из 167 стран, представивших данные, говорится в отчете.
Если в 2022 году общая оценка достижения Казахстаном ЦУР составляла 71,18 балла из 100 возможных, то по итогам прошлого года индикатор снизился до 71,11 балла. В целом с момента присоединения РК к ЦУР прогресс нашего государства был поступательным, но медленным", - пишет агентство.
В материале перечислены цели устойчивого развития, по которым Казахстан находится в красной зоне.
В частности, плохие результаты демонстрирует наша страна по цели № 2 "Ликвидация голода". Это может выглядеть неправдоподобно, ведь в отечественных СМИ довольно редко встречаются публикации о голодающих казахстанцах. Однако здесь важно учитывать, что, согласно методологии, в ЦУР № 2 входят подкатегории "Распространенность недоедания" и "Распространенность ожирения". Они учитывают не то, сколько пищи съел человек, а насколько рациональным и полезным был набор этих продуктов. Например, если из-за низкого дохода казахстанец чаще всего ест макароны, картошку и редко употребляет белки и овощи, то его питание считается неполноценным. Так вот, по актуальным данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, распространенность недоедания в 2022 году в Казахстане составляла 8,4%", - пишет агентство.
Что касается здравоохранения, здесь у Казахстана есть и стагнация, и достижения.
Например, в РК довольно низкие в мировом масштабе показатели неонатальной смертности: 4,5 случая на 1 тыс. новорожденных. А вот по снижению заболеваемости туберкулезом и материнской смертности, судя по данным из отчета, значительных успехов наша страна не достигла", - говорится в отчете.
По мнению международных экспертов, недостижение некоторых ЦУР в РК связано с потенциальным несоответствием между распределением бюджета и приоритетными целями.
Только 58,6% индикаторов ЦУР в 2022 году получили финансирование из бюджета страны. Большая часть средств была распределена между тремя целями - ЦУР № 1 "Ликвидация нищеты", ЦУР № 4 "Качественное образование" и ЦУР № 9 "Индустриализация, инновации и инфраструктура". При этом ЦУР № 5 "Гендерное равенство", ЦУР № 6 "Чистая вода и санитария" и ЦУР № 13 "Борьба с изменением климата" получили менее 1% бюджета. Поэтому специалисты ПРООН рекомендовали Казахстану включить показатели ЦУР в бюджетные классификации и ввести такие понятия, как "климатический", "детский", "гендерный" бюджеты.
А материале также перечислены лидеры рейтинга, которыми стали европейские страны, добившиеся большего прогресса в достижении ЦУР.
Лучшие показатели - у Финляндии (86,4), Швеции (85,7) и Дании (85). Из государств Центральной Азии и СНГ Казахстан обогнали два соседа - Россия, набравшая 73,1 балла, и Кыргызстан с показателем 74,2 балла. Другие страны ЦА оказались намного ниже в списке.
В целом лишь 16% задач ЦУР находятся на пути к достижению. Основная часть задач (84%) демонстрирует ограниченный прогресс, застой или вовсе регресс. На основе этих данных авторы доклада сделали вывод, что к 2030 году мир не достигнет ни одной из семнадцати целей, которые ООН поставила в 2015 году.
Для справки
ЦУР - это 17 глобальных целей, состоящих из 169 подкатегорий и индикаторов. Система ЦУР создавалась экспертами ООН для того, чтобы страны могли как самостоятельно, так и совместно решать глобальные проблемы человечества. В их числе не только плохая экологическая обстановка и инфекционные болезни, но и трудности управления природными ресурсами, голод, бедность, недостаток образования и т.д.