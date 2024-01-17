Казахстан отменил ограничения на ввоз животных и некоторых видов продукции из России

Из некоторых регионов может осуществляться транзит по территории Казахстана КРС, живых овец и коз

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Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Казахстана с 16 января отменяет ранее введенные ограничения по ящуру, гриппу птиц, нодулярному дерматиту, оспе овец и коз на ввоз в Республику ряда товаров с территории 26 регионов России, сообщает - Комитет ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Казахстана с 16 января отменяет ранее введенные ограничения по ящуру, гриппу птиц, нодулярному дерматиту, оспе овец и коз на ввоз в Республику ряда товаров с территории 26 регионов России, сообщает Россельхознадзор





Разрешаются поставки живых животных и птицы, мясной, молочной и всех видов птицеводческой продукции, готовых изделий, инкубационного яйца, генетического материала, кормов и кормовых добавок для птиц и живых животных, непищевого и необработанного кожевенного сырья и изделий, полученных от убоя животных и птиц, бывшего в употреблении оборудования для их содержания, убоя и переработки, а также охотничьи трофеи.





Кроме того, из некоторых регионов может осуществляться транзит по территории Казахстана КРС, живых овец и коз.