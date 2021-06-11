Казахстан планирует достичь углеродной нейтральности к 2060 году

НУР-СУЛТАН. 10 ИЮНЯ - В ходе 33-го пленарного заседания Совета иностранных инвесторов под председательством президента РК Касым-Жомарта Токаева, проходящего онлайн, глава государства заявил, что Казахстан предпринимает активные шаги по достижению углеродной нейтральности к 2060 году, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Весь передовой мир стремится к углеродной нейтральности. Хочу сказать, что предложения Дойче банк, General Electric, ERG, других членов Совета по внедрению зеленых безотходных технологий резонируют с моими поручениями о необходимости их широкого применения. Я обратил внимание на предложения, высказанные господином Машкевичем относительно дальнейшей реформы налоговой системы Казахстана. Я уже поручил правительству по ходу их выступления очень серьезно заняться данным вопросом. Здесь противоречия не должны существовать. Мы должны выстроить целостную систему налогообложения и должны внимательно отслеживать мировые тенденции и практики передовых стран в этом отношении", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он добавил, что Казахстан всецело привержен обязательствам Парижского соглашения и предпринимает активные шаги по достижению углеродной нейтральности к 2060 году.

Недавно в рамках совещания с членами правительства я поручил реанимировать национальную систему торговли квотами и обеспечить ее интеграцию с международными системами", - отметил глава государства.

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