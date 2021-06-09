Казахстан планирует оказать безвозмездную военно-техническую помощь Таджикистану

НУР-СУЛТАН. 8 ИЮНЯ - Министерством обороны РК подготовлен проект постановления правительства Республики Казахстан "О проекте закона Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Таджикистан об оказании безвозмездной военно-технической помощи", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Документ разработан с целью проведения внутригосударственных процедур по вступлению в силу Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Таджикистан об оказании безвозмездной военно-технической помощи, подписанного 17 апреля 2021 года", - сообщает Министерство обороны РК.

Соглашение подписано в соответствии с Текущим планом заключения международных договоров Республики Казахстан на 2021 год. Его цель – создание правовой основы для разовой передачи Казахстаном военного имущества Таджикистану.

С полным текстом документа можно ознакомиться на портале открытых нормативных правовых актов по ссылке: https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=9192873 . До 17 июня 2021 года проект находится на обсуждении.





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