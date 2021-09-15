Казахстан подал заявку на участие в выборах в Совет ООН по правам человека

НУР-СУЛТАН. 14 СЕНТЯБРЯ - Заявка Казахстана на участие в составе Совета ООН по правам человека стимулирует страну выйти на качественный уровень исполнения принятых обязательств, передает KAZAKHSTAN TODAY.

7 сентября 2021 года в Женеве, в штаб-квартире ООН состоялась презентация национальной заявки с участием дипломатических представительств государств-членов Организации, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в РК.

На 18 мест в составе Совета на срок 2022-2024 годы претендуют 18 стран-кандидатов. Из государств Азиатско-Тихоокеанского региона на 5 мест подали заявки 5 стран: Индия, Казахстан, Катар, Малайзия, ОАЭ.

Заявка Казахстана была представлена заместителем премьер-министра РК - министром иностранных дел РК Мухтаром Тлеуберди. Он проинформировал участников мероприятия о проводимых политических реформах, законодательных инициативах, а также о государственных задачах и приоритетах в правочеловеческом направлении.

Уполномоченный по правам человека РК Эльвира Азимова приняла участие в мероприятии в формате онлайн, по приглашению постоянного представительства Казахстана по Отделении ООН и других международных организаций в Женеве.

Азимова обратила внимание представителей голосующих стран на следующие критерии государств-кандидатов, в частности Казахстана: устойчивость политического потенциала, перспектива продвижения системных инициатив ООН, региональный потенциал правозащитных институтов и гражданского сектора, страновой потенциал равного партнёрства в региональных и международных проектах совместно с институтами и органами ООН.

Уполномоченный по правам человека подчеркнула, что членство в Совете стимулирует Казахстан не только на продвижение региональных инициатив, но выход на качественный уровень исполнения принятых обязательств.

Ожидается, что результаты выборов в Совет ООН по правам человека станут известны в середине октября 2021 года.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства