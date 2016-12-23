Астана. 22 декабря. Kazakhstan Today - Казахстан поддерживает намерение Ирана создать зону свободной торговли с ЕАЭС, заявил сегодня президент РК Нурсултан Назарбаев на брифинге по итогам переговоров с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани, сообщила пресс-служба Акорда.

По информации пресс-службы, в ходе брифинга президент Казахстана подчеркнул, что поддерживает намерение Ирана создать зону свободной торговли с ЕАЭС, передает Kazakhstan Today.

Также глава государства отметил, что во время переговоров был обсужден комплекс вопросов укрепления и дальнейшего развития межгосударственного взаимодействия и ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках ранее прошедших встреч.

Назарбаев обратил внимание на постоянную поддержку со стороны Ирана внешнеполитических инициатив нашей страны, отметив, что Казахстан во всех обстоятельствах не прерывал отношений с Тегераном. Президент Казахстана подчеркнул, что проведенные в Алматы два раунда переговоров по иранской ядерной программе способствовали решению этой сложной проблемы.

Кроме того, по информации пресс-службы, Назарбаев указал ряд перспективных направлений развития двустороннего взаимодействия, намеченных в ходе переговоров. Среди них раскрытие взаимного потенциала в транзитно-транспортной сфере, в том числе сотрудничество в железнодорожной отрасли, создание на долгосрочной основе совместных предприятий в сельскохозяйственной сфере, а также взаимодействие в горно-металлургической промышленности.

Глава государства обратил внимание на достижение договоренностей, направленных на расширение авиасообщения, оптимизацию визового режима, стимулирование туризма.

Также Нурсултан Назарбаев рассказал, что в ходе переговоров состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. "Мы выразили единство в вопросах борьбы с распространением исламофобии, ошибочным отождествлением исламской религии с терроризмом и джихадизмом. Достигнута договоренность об усилении политического влияния двух стран в рамках деятельности таких международных организаций как ООН, Организация Исламского сотрудничества, ШОС", - сказал глава государства.

В завершение Нурсултан Назарбаев отметил большой потенциал дальнейшего усиления казахстанско-иранского взаимодействия.

Кроме того, в пресс-службе проинформировали, что по итогам официального визита президента Исламской Республики Иран Хасаном Рухани были подписаны следующие документы:

- Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Исламской Республики Иран о сотрудничестве в области ветеринарии и охраны здоровья животных;

- Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Исламской Республики Иран о сотрудничестве в области морского торгового судоходства;

- Меморандум между Министерством по инвестициям и развитию Республики Казахстан и Организацией прикладного искусства и туризма Исламской Республики Иран по упрощению взаимных групповых туристских поездок;

- Меморандум о взаимопонимании между Национальным банком Республики Казахстан и Центральным банком Исламской Республики Иран о содействии в организации двусторонней торговли;

- Меморандум о взаимопонимании между Министерством здравоохранения и социального развития Республики Казахстан и Министерством кооперации, труда и социального обеспечения Исламской Республики Иран о сотрудничестве в области труда и социального обеспечения.

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