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Казахстан практически полностью обеспечивает себя продтоварами - МТИ

01.03.2022, 19:50 32486
НУР-СУЛТАН. 1 МАРТА - Министерство торговли и интеграции сделало заявление в связи с опасениями населения относительно роста цен на основные продовольственные товары, включенные в группу социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ), передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Казахстан практически полностью обеспечивает себя продтоварами. По всем СЗПТ, включая импотозависимые позиции (сахар, мясо кур, творог), имеются значительные запасы", - сообщили в пресс-службе ведомства.

 
По состоянию на 24 февраля т.г. в стабфондах хранится 27,4 тысячи тонн СЗПТ, в том числе муки - 11,5 тысячи тонн, сахара - 3,8 тысячи тонн, макарон - 1,5 тысячи тонн, риса - 0,8 тысячи тонн и др. Заключены форвардные договоры на поставку порядка 124,5 тысячи тонн СЗПТ, в том числе на поставку картофеля - 45,7 тысячи тонн, лука - 12,5 тысячи тонн, моркови - 13,2 тысячи тонн и др.
 
По данным Союза торговых сетей, ретейлеры обеспечены запасами социально значимых продовольственных товаров минимум на 30 дней. Эти запасы сформированы за счет подписанных контрактов, в том числе в рамках оборотной схемы. То есть товары реализуются по фиксированным ценам с минимальной торговой надбавкой.
 

Отмечаются факты повышения цен на СЗПТ в магазинах у дома. Они связаны со случаями спекулятивного повышения цен на продтовары у оптовых продавцов. Для предотвращения спекуляций акиматами сейчас проводится работа с участниками торговли", - добавили в МТИ.

 
В министерстве подчеркнули, что продолжается работа по недопущению роста цен путем усиления администрирования и государственного контроля за торговыми надбавками и ретро-бонусами, а также своевременным введением предельных цен.
 
Со стороны акиматов проводится усиленный мониторинг и контроль за соблюдением размеров торговой надбавки в размере не более 15% и недопущением взимания торговыми сетями вознаграждения.
 
По данному направлению привлекается общественность для контроля за каждой торговой точкой.
 
Сообщается также, что для обеспечения физической и ценовой доступности основных видов продтоваров Министерством сельского хозяйства ведется планомерная работа по насыщению внутреннего рынка товарами отечественного производства. Разработан план по обеспечению продовольственной безопасности страны до 2024 года.
 
По итогам реализации плана планируется достичь 100% обеспечения внутреннего потребления за счет собственного производства. В настоящее время наблюдается импортозависимость по таким видам товаров, как сахар, мясо кур, творог.
 

новости по теме

Президент поручил окончательно решить проблему незаконного майнинга в Казахстане

02.03.2022, 19:23 671
Президент поручил окончательно решить проблему незаконного майнинга в Казахстане
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 2 МАРТА - Под председательством президента состоялось совещание по вопросам развития энергетики и инженерной инфраструктуры, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Участники мероприятия рассмотрели перспективы развития электроэнергетической отрасли, атомной промышленности, повышения энергоэффективности и решения дефицита электроэнергии в Казахстане, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Также обсуждались практические аспекты внедрения сбалансированной тарифной политики и реализации крупных проектов в сфере электроэнергетики и ЖКХ.
 
Касым-Жомарт Токаев поставил ряд задач по модернизации жилищно-коммунального хозяйства, генерирующих мощностей, внедрению новых технологий и цифровизации отрасли, снижению аварийности в электросетях.
 
Глава государства поручил министерству энергетики и агентству по финансовому мониторингу окончательно решить проблему незаконного майнинга в Казахстане.
 
Напомним, премьер-министр РК Смаилов поручил принимать решительные меры в отношении "серого" майнинга. 
 
Fitch: нерегулируемый майнинг несет риски для энергетического сектора. В Казахстане налог для "белых" майнеров могут увеличить в 10 раз. Также в РК предложили конфисковывать имущество "серых" майнеров и ограничивать их IP-адреса. 
 
Ранее министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков на брифинге в службе центральных коммуникаций назвал цифровой майнинг основной причиной дефицита электроэнергии. 
 
Ранее на сайте информагентства Kazakhstan Todаy проводился опрос на тему: "Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения регионов?" 68% ответивших уверены, что все майнинговые фермы надо запретить на законодательном уровне. 20% - что для пополнения бюджета могут работать "белые" майнеры. 5% считают, что нужно оставить работать майнинговые фермы, несмотря ни на что. 6% ответили "мне все равно". Сегодня этот вопрос является дискуссионным и активно обсуждается в обществе. 
 

В городах станет больше сирен - МЧС РК

02.03.2022, 19:18 1536
НУР-СУЛТАН. 2 МАРТА - В МЧС подвели итоги республиканской проверки системы оповещения гражданской защиты, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации ведомства, для привлечения внимания населения были запущены электросирены и сиренно-речевыех устройства в количестве 3 130 единиц, одновременно осуществлялся перехват каналов телерадиовещания и размещение информации на ведомственных интернет-ресурсах и в мобильном приложении "Дармен".
 

Учитывая расширение городских застроек, в настоящее время звуковое оповещение не всегда охватывает 100% жилые массивы, в связи с чем совместно с местными исполнительными органами проводится планомерная работа по установке новых сиренно-речевых устройств и модернизации системы оповещения", - сообщили в пресс-службе МЧС.

 
Напомним, в рамках Всемирного дня гражданской обороны 1 марта с 9.00 по 12.00 была проведена республиканская проверка системы оповещения гражданской защиты. 
 

Партия Nur Otan официально переименована в Amanat

02.03.2022, 19:07 2686
Партия Nur Otan официально переименована в Amanat
Фото: пресс-служба партии Amanat
НУР-СУЛТАН. 2 МАРТА - Проведена государственная перерегистрация партии Nur Otan в Amanat, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Представленные документы полностью соответствуют установленным требованиям. Перерегистрация проведена в соответствии c законом "О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств" и другими нормативными правовыми актами РК, сообщает пресс-служба партии Amanat.
 
Как отметили в партии Amanat, в данный момент ведется разработка соответствующего брендбука, а также работа по визуальному обновлению официального сайта партии и аккаунтов в социальных сетях.
 
1 марта президент в ходе внеочередного, XXII съезд партии поддержал переименование партии Nur Otan в Amanat.
 

В МНЭ произошли кадровые перестановки

02.03.2022, 18:37 3601
В МНЭ произошли кадровые перестановки
НУР-СУЛТАН. 2 МАРТА - Постановлением правительства Бауыржан Омарбеков и Ильяс Усеров назначены вице-министрами национальной экономики, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Постановлением правительства Бауыржан Омарбеков назначен на должность вице-министра национальной экономики РК, сообщает пресс-служба премьер-министра.
 
Бауыржан Омарбеков родился в 1983 году в Туркестанской области. Окончил Южно-Казахстанский государственный университет имени Ауэзова.
 
Трудовую деятельность начал в 2005 году в должности менеджера АО "Казкоммерцбанк".
 
С 2006 по 2015 годы - работал в банковской системе и коммерческих организациях.
 
В 2015 году занимал руководящие должности в управлении предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма ЮКО.
 
С 2015 по 2016 годы - советник акима Южно-Казахстанской области.
 
С 2016 по 2018 годы - заместитель акима Ордабасынского района ЮКО.
 
С 2018 по 2021 годы - аким Толебийского района Туркестанской области.
 
С февраля 2021 года и по настоящее время работал государственным инспектором Администрации Президента РК.
 
Постановлением правительства Ильяс Усеров назначен на должность вице-министра национальной экономики РК.
 
Ильяс Усеров родился в 1985 году в Алматы. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Казахский экономический университет имени Рыскулова, Университет Туран-Астана.
 
Трудовую деятельность начал в 2007 году в должности администратора, ведущего специалиста, менеджера АО "Сбербанк".
 
С 2009 по 2010 годы - работал на различных должностях в департаменте инвестиционной политики Министерства экономики и бюджетного планирования.
 
С 2010 по 2013 годы - эксперт, главный эксперт департамента инвестиционной политики Министерства экономического развития и торговли.
 
С 2013 по 2014 годы - руководитель управления Министерства экономики и бюджетного планирования.
 
С 2014 по 2015 годы - главный эксперт управления информационной безопасности департамента финансов, информатизации и защиты информационных ресурсов; руководитель управления материально-технического обеспечения при Генеральной прокуратуре РК.
 
С 2015 по 2019 годы - заместитель руководителя, руководитель управления экономики и бюджетного планирования, Алматы.
 
В 2019 году являлся руководителем управления экономики и бюджетного планирования, Алматы.
 
С мая 2019 по настоящее время являлся заместителем акима Алматы.
 

Токаев и Путин обсудили актуальные вопросы

02.03.2022, 17:34 5811
НУР-СУЛТАН. 2 МАРТА - Состоялся телефонный разговор президента Касым-Жомарта Токаева с президентом России Владимиром Путиным, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Главы государств обсудили актуальные вопросы, касающиеся экономического положения двух стран и двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере, сообщает пресс-служба Акорды.
 
При обсуждении ситуации вокруг Украины Касым-Жомарт Токаев отметил исключительную важность достижения компромиссных соглашений в ходе переговоров.

1 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем Twitter призвал Россию и Украину приложить максимум усилий для продолжения диалога и работы над мирным урегулированием.

Также в ходе внеочередного съезда партии Nur Otan Токаев обратился к РФ и Украине с призовом к поиску общего языка. Глава государства заявил о готовности оказать посреднические услуги. 
 

Токаев поручил модернизировать армию с учетом актуальных угроз

02.03.2022, 15:28 9656
Токаев поручил модернизировать армию с учетом актуальных угроз
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 2 МАРТА - Глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании в Министерстве обороны РК поручил руководству оборонного ведомства модернизировать структуру и состав Вооруженных сил с учетом актуальных угроз военной безопасности, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На совещании обсуждены вопросы переоснащения казахстанской армии современными и высокотехнологичными образцами вооружения и военной техники. Министерству обороны поручено пересмотреть программу боевой подготовки с внедрением новых методов применения войск", - сообщает Акорда

 
Глава государства также акцентировал внимание на вопросах развития системы военного образования и кадровой политики с целью повышения профессионального уровня военнослужащих, карьерного роста на основе принципа меритократии. Президент заявил о необходимости повышения социального статуса военнослужащих, престижа воинской службы и мотивирования молодежи на выполнение воинского долга.
 
По итогам совещания верховный главнокомандующий отметил, что Вооруженные силы должны стоять на страже интересов государства, безопасности каждого его гражданина.
 

Мажилис одобрил ратификацию конвенции о работе на условиях неполного рабочего времени

02.03.2022, 10:50 15036
НУР-СУЛТАН. 2 МАРТА - Депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты одобрили проект закона "О ратификации Конвенции о работе на условиях неполного рабочего времени", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Конвенция о работе на условиях неполного рабочего времени была принята на генеральной конференции международной организации труда 24 июня 1994 года. Конвенция регламентирует вопросы защиты прав и интересов работников, занятых неполное рабочее время, аналогично правам работников, занятых полное рабочее время, в отношении: права на ведение коллективных переговоров; безопасности и охраны труда; защиты материнства, предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска; недопущения дискриминации в области труда и занятий", - сказал на заседании мажилиса министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов. 

 
Настоящая конвенция распространяется на все отрасли экономической деятельности, за исключением отдельных категорий работников и предприятий. В свою очередь, Трудовым кодексом РК предусмотрены особенности правового регулирования труда отдельных категорий работников иными законами РК.
 
В Минтруда пояснили, что принятие конвенции не будет обязывать работодателей устанавливать неполный рабочий режим для работников таких сфер, где не может быть установлен неполный рабочий режим (сфера здравоохранения, правоохранительная служба и другие).
 

По данным Бюро национальной статистики, по итогам 4 квартала 2021 года порядка 470 тыс. работников в различных отраслях были заняты в режиме неполного рабочего времени. Около половины из них были заняты менее 20 часов в неделю. Большинство из них были заняты в сельском хозяйстве, образовании и промышленности", - проинформировал Шапкенов.

 
Согласно конвенции, под термином "трудящийся, занятый неполное рабочее время" подразумевается работник, который работает меньше нормальной продолжительности рабочего времени работника, занятого полное рабочее время и находящегося в сравнимой ситуации.
 
В соответствии с конвенцией должны быть приняты меры, предусматривающие, что основная заработная плата работников, занятых неполное рабочее время, должна быть не меньше, чем рассчитываемая теми же методами основная заработная плата работников, занятых полное рабочее время и находящихся в сравнимой ситуации.
 
В свою очередь, аналогично Конвенции национальным трудовым законодательством предусмотрены государственные гарантии в области оплаты труда работников, отметил министр.
 
Также конвенцией предусматривается, что системы социального обеспечения для работников, занятых неполное рабочее время, должны быть аналогичны, как и работникам, занятым полное рабочее время. Эти условия могут определяться пропорционально продолжительности рабочего времени, взносам или заработкам.
 
В МТСЗН подчеркнули, что аналогично национальное трудовое и социальное законодательство не ограничивают права работников, занятых неполное рабочее время, по сравнению с работниками, занятыми полное рабочее время. В частности, выплата по потере дохода из системы обязательного социального страхования напрямую зависит от размера среднемесячного застрахованного дохода работника и стажа его участия в системе и не зависит от формы или вида его занятости.
 

Токаев выступил за усиление ООН

02.03.2022, 10:15 16121
Токаев выступил за усиление ООН
Фото: akorda.kz
НУР-СУЛТАН. 2 МАРТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался за укрепление Организации объединенных наций, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Президент напомнил, что 30 лет назад Казахстан стал полноправным членом ООН. 

Мы плодотворно сотрудничаем с Организацией в вопросах глобальной безопасности и построения гармоничного общества. В условиях нарастающей геополитической напряженности мы выступаем за усиление ООН и ее консолидирующей роли", - написал Токаев в Twitter.

 

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