Казахстан практически полностью обеспечивает себя продтоварами - МТИ

НУР-СУЛТАН. 1 МАРТА - Министерство торговли и интеграции сделало заявление в связи с опасениями населения относительно роста цен на основные продовольственные товары, включенные в группу социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ), передает KAZAKHSTAN TODAY.

Казахстан практически полностью обеспечивает себя продтоварами. По всем СЗПТ, включая импотозависимые позиции (сахар, мясо кур, творог), имеются значительные запасы", - сообщили в пресс-службе ведомства .

По состоянию на 24 февраля т.г. в стабфондах хранится 27,4 тысячи тонн СЗПТ, в том числе муки - 11,5 тысячи тонн, сахара - 3,8 тысячи тонн, макарон - 1,5 тысячи тонн, риса - 0,8 тысячи тонн и др. Заключены форвардные договоры на поставку порядка 124,5 тысячи тонн СЗПТ, в том числе на поставку картофеля - 45,7 тысячи тонн, лука - 12,5 тысячи тонн, моркови - 13,2 тысячи тонн и др.

По данным Союза торговых сетей, ретейлеры обеспечены запасами социально значимых продовольственных товаров минимум на 30 дней. Эти запасы сформированы за счет подписанных контрактов, в том числе в рамках оборотной схемы. То есть товары реализуются по фиксированным ценам с минимальной торговой надбавкой.

Отмечаются факты повышения цен на СЗПТ в магазинах у дома. Они связаны со случаями спекулятивного повышения цен на продтовары у оптовых продавцов. Для предотвращения спекуляций акиматами сейчас проводится работа с участниками торговли", - добавили в МТИ.

В министерстве подчеркнули, что продолжается работа по недопущению роста цен путем усиления администрирования и государственного контроля за торговыми надбавками и ретро-бонусами, а также своевременным введением предельных цен.

Со стороны акиматов проводится усиленный мониторинг и контроль за соблюдением размеров торговой надбавки в размере не более 15% и недопущением взимания торговыми сетями вознаграждения.

По данному направлению привлекается общественность для контроля за каждой торговой точкой.

Сообщается также, что для обеспечения физической и ценовой доступности основных видов продтоваров Министерством сельского хозяйства ведется планомерная работа по насыщению внутреннего рынка товарами отечественного производства. Разработан план по обеспечению продовольственной безопасности страны до 2024 года.

По итогам реализации плана планируется достичь 100% обеспечения внутреннего потребления за счет собственного производства. В настоящее время наблюдается импортозависимость по таким видам товаров, как сахар, мясо кур, творог.