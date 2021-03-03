Казахстан предоставит Кыргызстану военно-техническую помощь

Нур-Султан. 2 марта. Kazakhstan Today - Президенты Казахстана и Кыргызстана Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров по итогам двусторонних переговоров провели совместный брифинг для представителей средств массовой информации.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что расценивает первый государственный визит Садыра Жапарова в качестве президента Кыргызстана в Казахстан как проявление особого уважения к нашей стране, сообщила пресс-служба Акорды.

Кыргызстан является для нас союзническим, добрососедским, братским государством и надежным партнером", - заявил президент Казахстана.

Он сообщил, что в ходе переговоров были рассмотрены вопросы совместного противодействия коронавирусной инфекции. Казахстан подтвердил готовность направить кыргызскому народу очередную партию медицинских изделий и лекарств в качестве гуманитарной помощи.

Кроме того, глава государства заявил о предоставлении военно-технической помощи Вооруженным силам Кыргызстана.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан является одним из крупных торговых партнеров, а также входит в число ведущих инвесторов Кыргызстана.

За последние 15 лет мы вложили более 1 млрд долларов в эту страну. Казахские инвесторы вносят весомый вклад в поддержку ключевых отраслей кыргызской экономики и улучшение социальной ситуации. Особое внимание уделяется созданию новых рабочих мест, развитию производственного сектора и финансового рынка. В этой связи мы договорились поддерживать и защищать взаимные инвестиции", - сообщил президент Казахстана.

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