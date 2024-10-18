Токаев о разрешении российско-украинского конфликта: стремление к миру - проявление стратегического благоразумия
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Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан продолжит отстаивать голоса средних держав на международных форумах, в том числе в Совете Безопасности ООН, заявил президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарном заседании Astana Think Tank Forum.
Мы хотели бы видеть более инклюзивную и устойчивую международную систему. Государства, независимо от того, какие они - маленькие или большие, должны иметь возможность вносить свою лепту в построение лучшего мира. Казахстан готов и впредь последовательно играть активную роль на мировой арене. Мы находимся на стыке дипломатии, экономического сотрудничества и многостороннего управления. Благодаря нашему влиянию, которое мы осуществляем совместно с нашими коллегами и партнерами, мы можем в значительной степени формировать будущий мир. Мы не хотим быть безучастными наблюдателями в этом меняющемся международном порядке, напротив, мы стремимся стать архитекторами более сбалансированной, справедливой и устойчивой глобальной системы" - заявил глава Казахстана.
Он выразил мнение, что роль средних держав все больше возрастает по мере усиления поляризации мира и ослабления авторитета многосторонних международных институтов.
В то время как крупные державы поглощены соперничеством или просто не могут достичь компромисса, именно средние державы зачастую становятся посредниками в урегулировании споров, таким образом поддерживая фундаментальные основы глобального сотрудничества", - отметил Токаев.
Он напомнил участникам форума о том, что Казахстан предоставил площадку для заключения ядерной сделки с Ираном, переговоров по Сирии и недавней встречи между Арменией и Азербайджаном.
Мы считаем, что конструктивное взаимодействие со всеми ключевыми партнерами имеет важное значение для укрепления долгосрочного мира и процветания как в нашем регионе, так и за его пределами", - подчеркнул президент.
Он также высказался по вопросу разрешения российско-украинского конфликта.
Как я уже сказал в ходе переговоров с канцлером Шольцем, Россия в военном отношении непобедима. Это факт, подтверждаемый и военным потенциалом России, и поддержкой населением этой страны политики президента Путина, и самой историей. Поэтому мы считаем необходимым искать варианты мирного урегулирования и поддерживаем реалистичные планы всех государств, включая Китай и Бразилию. Другого пути нет. Альтернатива - это война на взаимное истребление. Возможно, некоторые мировые силы заинтересованы в этом, но это путь в бездну. Стремление к миру путем конструктивных переговоров - это не признак слабости, а проявление стратегического благоразумия", - заявил Токаев.
По завершении выступления глава государства ответил на вопросы участников форума.